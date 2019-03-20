Путин назначил кикбоксера врио главы Калмыкии

Бату Хасиков – российский кикбоксер, представитель в Совете Федерации от Республики Калмыкия Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Бату Хасикова, говорится на сайте Кремля. Глава Республики Калмыкия Алексей Орлов написал заявление об отставке по собственному желанию.

Калмыкия – регион сложный, с преобладанием титульного этноса, и туда нужна яркая фигура, представляющая республику, говорит политолог Виталий Иванов: «Таких фигур, видимо, перебрали всех возможных кандидатов – первого вице-губернатора Волгоградской области Александра Дорждеева, бывший руководитель СУ СК по Волгоградской области Михаил Музраев и нескольких других. Это все этнические калмыки, которые традиционно фигурировали в числе губернаторов на регион. Видимо, они не подошли, и решили выбрать более молодого и более яркого». Калмыкия относится к числу регионов, где спортивная карьера играет большое значение, добавляет Иванов: «Так что спортсмен для Калмыкии – это вполне допустимое назначение». Орлов же ушел из-за низких рейтингов и неоднозначной ситуации с элитами, добавляет он. Ранее собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, говорил, что у Орлова самые низкие рейтинги из тех губернаторов, которым пришлось бы избираться осенью 2019 г.

Бату Хасиков родился в Москве, но рос в Калмыкии. В 2003 г. спортсмен окончил факультет физической культуры Московского педагогического государственного университета, после он поступил в аспирантуру Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России. В 2011 г. Хасиков стал кандидатом политических наук, защитив диссертацию по теме «Политика Российского государства в области физической культуры и спорта: проблемы формирования и реализации». В феврале 2016 г. диссертационный совет Российского университета дружбы народов, рассмотрев заявление представителей сообщества «Диссернет», лишил Хасикова ученой степени. С 2003 по 2008 г. Хасиков проходил службу в рядах милиции. В марте 2008 г. его избрали депутатом парламента Калмыкии, в 2012 г. – членом Совета Федерации от Калмыкии. В 2017 г. спортсмен стал советником руководителя Росмолодежи.

В 2010 г. Хасиков, вице-президент Московской федерации смешанных боевых единоборств ММА Камил Гаджиев и капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев основали промоутерскую компанию Fight Nights. Компания проводит турниры по смешанным единоборствам с участием российских и иностранных бойцов из Европы, США, Азии и СНГ. Помимо самого Хасикова в боях участвовали 4-кратный чемпион мира по самбо тяжеловес Виталий Минаков, экс-претендент на титул чемпиона UFC Али Багаутинов, чемпион Bellator Александр Шлеменко, пятикратный чемпион мира по тайскому боксу и трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Кудин, экс-чемпион UFC Андрей Орловский и четырехкратный чемпион мира по ММА в тяжелом весе Федор Емельяненко, говорится на сайте компании.

В 2015 г. компанию купил совладелец группы «Сумма» Зиявуддин Магомедов, сообщал РБК. Точная сумма сделки не раскрывалась. В мае 2018 г. Хасиков поручился перед судом за Магомедова, обвиняемого в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества.

Хасиков является мастером спорта международного класса по кикбоксингу, боевому самбо, рукопашному бою, а также мастером боевых искусств. Спортсмен снялся в шести российских фильмах, среди них «Бой с тенью 2: Реванш», «Бой с тенью 3D: Последний раунд» – Антонио Куэрте, «Красные горы» и «Воин». Женат, имеет сына и дочь.

Бывший глава Калмыкии Алексей Орлов родился в Элисте в 1961 г. В 1984 г. окончил МГИМО МИД СССР по специальности «Международные отношения» . В 90-е гг. он возглавлял различные сельскохозяйственные предприятия. С мая 1995 г. по январь 2003 г. был постоянным представителем Калмыкии при президенте и зампредседателя правительства республики, пока в сентябре 2010 г. его не избрали главой Калмыкии. Еще через четыре года он вновь возглавил регион. «Я нахожусь на своем посту более 8 лет. Сегодня в стране идет масштабное обновление управленческих кадров, как на федеральном, так и на региональном, муниципальном уровнях. Убежден, что этот курс, взятый главой нашего государства, абсолютно правильный и справедлив. Только он приведет к эффективному прорыву нашей страны, наших регионов. В связи с этим... я принял решение не принимать участия в выборах главы региона в текущем году», – заявил Орлов в видеообращении, опубликованном на странице чиновника в Facebook.

В понедельник, 17 марта, «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что на этой неделе произойдет новая серия губернаторских отставок. По информации источников, в отставку могут уйти от трех до шести руководителей регионов, в том числе Орлов. Кроме того, речь идет о губернаторе Мурманской области Марине Ковтун, главе Оренбургской области Юрии Берге, губернаторе Волгоградской области Андрее Бочарове, утверждали источники. Информация источников о возможной отставке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и главы Республики Алтай Александра Бердникова подтвердилась.