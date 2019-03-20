Путин назначил кикбоксера врио главы Калмыкии
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Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Бату Хасикова, говорится на сайте Кремля. Глава Республики Калмыкия Алексей Орлов написал заявление об отставке по собственному желанию.
Калмыкия – регион сложный, с преобладанием титульного этноса, и туда нужна яркая фигура, представляющая
Бату Хасиков родился в Москве, но рос в Калмыкии. В 2003 г. спортсмен окончил факультет физической культуры Московского педагогического государственного университета, после он поступил в аспирантуру Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России. В 2011 г. Хасиков стал кандидатом политических наук, защитив диссертацию по теме «Политика Российского государства в области физической культуры и спорта: проблемы формирования и реализации». В феврале 2016 г. диссертационный совет Российского университета дружбы народов, рассмотрев заявление представителей сообщества «Диссернет», лишил Хасикова ученой степени. С 2003 по 2008 г. Хасиков проходил службу в рядах милиции. В марте 2008 г. его избрали депутатом парламента Калмыкии, в 2012 г. – членом Совета Федерации от Калмыкии. В 2017 г. спортсмен стал советником руководителя Росмолодежи.
В 2010 г. Хасиков, вице-президент Московской федерации смешанных боевых единоборств ММА Камил Гаджиев и капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев основали промоутерскую компанию Fight Nights. Компания проводит турниры по смешанным единоборствам с участием российских и иностранных бойцов из Европы, США, Азии и СНГ. Помимо самого Хасикова в боях участвовали 4-кратный чемпион мира по самбо тяжеловес Виталий Минаков, экс-претендент на титул чемпиона UFC Али Багаутинов, чемпион Bellator Александр Шлеменко, пятикратный чемпион мира по тайскому боксу и трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Кудин, экс-чемпион UFC Андрей Орловский и четырехкратный чемпион мира по ММА в тяжелом весе Федор Емельяненко, говорится на сайте компании.
В 2015 г. компанию купил совладелец группы «Сумма» Зиявуддин Магомедов, сообщал РБК. Точная сумма сделки не раскрывалась. В мае 2018 г. Хасиков поручился перед судом за Магомедова, обвиняемого в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества.
Хасиков является мастером спорта международного класса по кикбоксингу, боевому самбо, рукопашному бою, а также мастером боевых искусств. Спортсмен снялся в шести российских фильмах, среди них «Бой с тенью 2: Реванш», «Бой с тенью 3D: Последний раунд» – Антонио Куэрте, «Красные горы» и «Воин». Женат, имеет сына и дочь.
Бывший глава Калмыкии Алексей Орлов родился в Элисте в 1961 г. В 1984 г. окончил МГИМО МИД СССР по специальности «Международные отношения» . В 90-е гг. он возглавлял различные сельскохозяйственные предприятия. С мая 1995 г. по январь 2003 г. был постоянным представителем Калмыкии при президенте и зампредседателя правительства республики, пока в сентябре 2010 г. его не избрали главой Калмыкии. Еще через четыре года он вновь возглавил регион. «Я нахожусь на своем посту более 8 лет. Сегодня в стране идет масштабное обновление управленческих кадров, как на федеральном, так и на региональном, муниципальном уровнях. Убежден, что этот курс, взятый главой нашего государства, абсолютно правильный и справедлив. Только он приведет к эффективному прорыву нашей страны, наших регионов. В связи с этим... я принял решение не принимать участия в выборах главы региона в текущем году», – заявил Орлов в видеообращении, опубликованном на странице чиновника в Facebook.
В понедельник, 17 марта, «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что на этой неделе произойдет новая серия губернаторских отставок. По информации источников, в отставку могут уйти от трех до шести руководителей регионов, в том числе Орлов. Кроме того, речь идет о губернаторе Мурманской области Марине Ковтун, главе Оренбургской области Юрии Берге, губернаторе Волгоградской области Андрее Бочарове, утверждали источники. Информация источников о возможной отставке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и главы Республики Алтай Александра Бердникова подтвердилась.