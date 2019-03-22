Статья опубликована в № 4779 от 22.03.2019 под заголовком: Четыре технократа и кикбоксер
Кремль завершил весеннюю серию губернаторских отставок
Четверых из пяти новых назначенцев эксперты относят к молодым технократам
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Марина Ковтун и Юрий Берг (слева направа) объявили о добровольных досрочных отставках
Сергей Фадеичев/ТАСС
В четверг о добровольных досрочных отставках объявили губернаторы Мурманской и Оренбургской областей Марина Ковтун и Юрий Берг. Таким образом, с начала недели свои посты покинули уже пять губернаторов. Больше губернаторских отставок в ближайшее время не планируется, сказал «Ведомостям» человек, близкий к администрации президента, и подтвердил еще один собеседник, близкий к Кремлю.
Ковтун проработала губернатором почти семь лет, Берг – почти девять. Никто из отставников не назвал причины досрочного ухода.
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