Политика / Власть
Статья опубликована в № 4779 от 22.03.2019 под заголовком: Четыре технократа и кикбоксер

Кремль завершил весеннюю серию губернаторских отставок

Четверых из пяти новых назначенцев эксперты относят к молодым технократам

В четверг о добровольных досрочных отставках объявили губернаторы Мурманской и Оренбургской областей Марина Ковтун и Юрий Берг. Таким образом, с начала недели свои посты покинули уже пять губернаторов. Больше губернаторских отставок в ближайшее время не планируется, сказал «Ведомостям» человек, близкий к администрации президента, и подтвердил еще один собеседник, близкий к Кремлю.

Ковтун проработала губернатором почти семь лет, Берг – почти девять. Никто из отставников не назвал причины досрочного ухода.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике