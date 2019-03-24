Мадуро теряет поддержку бедных венесуэльцев
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Десятилетиями бедные слои населения были опорой для социалистического правительства Венесуэлы. Именно они помогли предыдущему президенту Уго Чавесу остаться у власти после попытки государственного переворота в 2002 г., поддержали Николаса Мадуро на выборах 2013 г. после смерти Чавеса. Но теперь режим Мадуро теряет их поддержку из-за тяжелейшего экономического кризиса и жестокости спецслужб по отношению к протестующим. После масштабного отключения электричества в Венесуэле даже вода стала дефицитом.
Уровень поддержки Мадуро среди 20% самых бедных жителей страны опустился с примерно 40% в начале 2016 г. до 18% в феврале, по данным Datanalisis. Поскольку США и многие другие страны в этом году признали президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо, Мадуро остается полагаться только на поддержку военных и таких союзников, как Россия, Китай, Турция и Куба. «Символически потеря поддержки жителей трущоб – большая неудача для правительства», – говорит политолог Военно-морской академии США Джон Полга-Хецимович (цитата по The Wall Street Journal).
Преследования протестующих
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