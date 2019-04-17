Депутат Хинштейн предлагает уточнить право задержанных на звонок

Статья опубликована в № 4798 от 18.04.2019 под заголовком: Звонить можно не только близким

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Закон предлагает обязать сотрудников полиции после оказания помощи пострадавшим и направления их в больницу сообщать об этом их близким родственникам не позднее чем в течение суток Андрей Гордеев / Ведомости

Зампред комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн («Единая Россия») внес в среду в Думу пакет поправок в закон «О полиции», детализирующих некоторые обязанности полицейских. Он предлагает обязать сотрудников полиции после оказания помощи пострадавшим и направления их в больницу сообщать об этом их близким родственникам не позднее чем в течение суток. Предлагается изменить и пункт, который описывает разыскиваемых полицейскими людей: вместо «лиц, пропавших без вести» полиции следует искать «лиц, исчезнувших внезапно, без видимых к тому причин, местонахождение или судьба которых остаются неизвестными, или утративших связь с близкими родственниками, отсутствие которой подтверждается длительным несообщением им или близким лицам о своем местонахождении или судьбе».

Кроме того, формулировка действующего закона о «близких родственниках и близких лицах», которым вправе позвонить задержанный, заменяется на «близкого родственника (родственника) и близкое лицо», т. е. звонить можно будет даже дальним родственникам. По закону право на такой звонок должно быть предоставлено не позднее чем через три часа после задержания.