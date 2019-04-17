Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4798 от 18.04.2019 под заголовком: Звонить можно не только близким

Депутат Хинштейн предлагает уточнить право задержанных на звонок

Теперь они смогут звонить не только близким родственникам

Зампред комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн («Единая Россия») внес в среду в Думу пакет поправок в закон «О полиции», детализирующих некоторые обязанности полицейских. Он предлагает обязать сотрудников полиции после оказания помощи пострадавшим и направления их в больницу сообщать об этом их близким родственникам не позднее чем в течение суток. Предлагается изменить и пункт, который описывает разыскиваемых полицейскими людей: вместо «лиц, пропавших без вести» полиции следует искать «лиц, исчезнувших внезапно, без видимых к тому причин, местонахождение или судьба которых остаются неизвестными, или утративших связь с близкими родственниками, отсутствие которой подтверждается длительным несообщением им или близким лицам о своем местонахождении или судьбе».

Кроме того, формулировка действующего закона о «близких родственниках и близких лицах», которым вправе позвонить задержанный, заменяется на «близкого родственника (родственника) и близкое лицо», т. е. звонить можно будет даже дальним родственникам. По закону право на такой звонок должно быть предоставлено не позднее чем через три часа после задержания.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике