Встреча лидеров России и КНДР не помешает переговорам Пхеньяна с США
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Президент России Владимир Путин пригласил в Россию председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, сообщается на сайте Кремля. Первый визит Ким Чен Ына состоится до конца апреля. Кремль еще в прошлом году неоднократно говорил об обсуждении визита лидера КНДР в Россию. Его встреча с Путиным ожидалась на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 г., но лидер КНДР не приехал. При этом он в прошлом году провел свою первую встречу с президентом США Дональдом Трампом и еще одну – в феврале 2019 г. Площадкой для встречи станет Дальневосточный федеральный университет, рассказали «Коммерсанту». В четверг американские и российские дипломаты провели «конструктивную встречу» и обсудили двусторонние контакты Вашингтона и Москвы с Пхеньяном, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство США в Москве.
В то же время в корейско-американском диалоге наступило затишье после вьетнамского саммита, по итогам которого лидеры не смогли принять совместного заявления. По словам северокорейских чиновников, отношения Ким Чен Ына и Трампа остаются позитивными, а провал саммита связывается с резкими высказываниями главы госдепартамента Майка Помпео. Пхеньян хотел бы видеть за переговорным столом «более осторожного в высказываниях и зрелого человека», сказал в четверг генеральный директор департамента США МИД КНДР Квон Чон Гын. Помпео, по его мнению, неправильно интерпретирует слова северокорейского лидера и препятствует прогрессу на переговорах. США в курсе этих требований и тем не менее остаются готовы к конструктивному диалогу с Пхеньяном, передает ТАСС слова официального представителя госдепартамента.
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