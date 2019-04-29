Закон о дистанционных выборах в Мосгордуму принят в первом чтении

Но когда появится программа для подсчета электронных голосов, до сих пор не известно

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Проголосовать за депутатов Мосгордумы со своего смартфона можно будет где угодно Евгений Разумный / Ведомости

Мосгордума в понедельник приняла в первом чтении законопроект о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию на выборах депутатов Мосгордумы. Как следует из проекта, принять участие в эксперименте смогут жители одного или нескольких одномандатных округов, которые Мосгоризбирком (МГИК) должен определить не позднее чем через 10 дней с момента официальной публикации решения о назначении выборов. «Оптимальное число, думаю, один или три округа. С учетом того, что электронное голосование в этом году является экспериментом, традиционный способ не отменяется, одновременно будут использованы обе формы участия в выборах. Выбирать форму голосования будет сам избиратель», – пояснил депутатам председатель МГИК Валентин Горбунов (цитата по «Интерфаксу»).

Подать заявление о желании голосовать дистанционно избиратель может в период от 45 до 3 суток до дня голосования через городской портал государственных услуг или явившись в МФЦ лично с паспортом (в те же сроки гражданин вправе отозвать это заявление либо подать его повторно). В день голосования избиратель получит доступ в «личный кабинет» на том же портале, где и сможет сделать выбор, введя код подтверждения, который должен получить на номер телефона, зарегистрированный в «личном кабинете».