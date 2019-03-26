Почему России рано переходить на голосование по интернету
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Внедрение дистанционного голосования в России может удешевить выборы, но приведет к переносу недостатков отечественной избирательной системы в виртуальное пространство, затруднит контроль за применением административного ресурса и наблюдение за подсчетом голосов.
Возможность проголосовать, не вставая с дивана, пользуется у россиян большей поддержкой, чем прежде, следует из свежего опроса государственного ВЦИОМа. В 2008 г. против поправок, разрешающих электронное голосование, высказались 53% респондентов, за – 28%, еще 19% затруднились с ответом, сейчас 49% поддерживают поправки, против – 46%, не определились 5%. Но, выбирая между двумя способами волеизъявления, значительное большинство (60% в 2008 г. и 57% в 2019 г.) предпочтет традиционный бюллетень, опасаясь махинаций.
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