Возможный выход России из Совета Европы не приведет к восстановлению смертной казни
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Решение Конституционного суда о запрете смертной казни продолжит действовать даже в случае выхода России из Совета Европы. Об этом заявил во вторник председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, подводя итоги международной конференции по вопросам соотношения конституционной идентичности и универсальных ценностей.
Зорькин напомнил, что в мае будет решаться вопрос о том, быть ли России в Совете Европы: «Я не гадалка, я всего-навсего скромный юрист, но <...> уже сейчас начинаются вокруг этого баталии. И я вижу, начинает как ком нарастать: выйдете из Совета Европы – восстановят смертную казнь». На самом деле «дела обстоят не так плохо», уверен Зорькин. Он напомнил, что запрет смертной казни держится на двух решениях Конституционного суда, принятых вопреки общественному мнению и позиции парламента, а президентский законопроект об отмене казни лежит в Госдуме уже 20 лет. Из 193 стран – членов ООН только в 106 она запрещена и формально Россия не входит в их число, отметил Зорькин.
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