Зеленский объявил о роспуске Рады

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в должность в ходе церемонии инаугурации 20 мая, объявил о роспуске Верховной рады. «Я распускаю Верховную раду. Слава Украине!» – такими словами Зеленский закончил свою инаугурационную речь. Также он попросил присутствовавших на инаугурации членов правительства взять ручку и лист бумаги, чтобы написать заявление об отставке. По мнению Зеленского, в кабинете министров должны находиться люди, которые думают о будущем Украины, а не о ближайших выборах.

Церемония инаугурации прошла в здании Верховной рады. В здание парламента Зеленский пришел пешком из Мариинского парка, который расположен рядом, по пути приветствуя сторонников. Во время церемонии спикер Рады перечислил иностранных гостей, руководитель ЦИК зачитала результаты выборов, а председатель Конституционного суда подтвердила, что Зеленский может вступить в должность. Зеленский занял официальное место президента в Верховной раде и скрепил подписью свою присягу. После этого ему были переданы президентские регалии, в частности знак главы государства, гербовая печать и булава.

В первой речи после вступления в должность Зеленский назвал восстановление мира в Донбассе своей первоочередной задачей. По его словам, ради этого он готов на непопулярные меры, которые могут привести к падению его рейтинга и даже отставке. Первым шагом для урегулированию конфликта может стать обмен пленными по принципу «все на все», отметил Зеленский. И Донбасс, и Крым он назвал украинскими территориями. По его мнению, уходящая украинская власть ничего не сделала, чтобы люди, живущие на этих территориях, ментально оставались украинцами.

Одним из лейтмотивов выступления Зеленского стала мысль, что каждый украинец несет ответственность за страну. Именно поэтому необходимо не нарушать закон, подчеркнул вступивший в должность президент. «Я обращаюсь ко всем украинцам в мире: нас 65 миллионов – тех, кого породила украинская земля. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете – вы нам очень нужны. Вам следует ехать на Украину не в гости, а домой. Не нужно сувениров из-за границы. Привезите нам свои знания и опыт», – призвал он.

Кадр из трансляции

Еще перед вторым туром президентских выборов, который прошел 21 апреля, Зеленский говорил, что не исключает досрочного роспуска Рады. После того как были объявлены итоги выборов, он обвинял депутатов в сознательном затягивании его инаугурации – по конституции решение о роспуске парламента может быть принято не позднее чем за полгода до истечения полномочий действующих депутатов. Выборы в Раду должны пройти 27 октября этого года, а полномочия парламентариев истекут в день первого заседания следующего созыва, который должен собраться не позднее чем через 30 дней после официального подведения итогов выборов. Когда состоится первое заседание новой Рады, неизвестно, и именно это может затруднить Зеленскому роспуск парламента.

Как пояснял советник Зеленского Дмитрий Разумков, основанием для роспуска Рады может стать то, что в ней де-факто отсутствует коалиция. 17 мая партия «Народный фронт», которая составляла коалицию с Блоком Петра Порошенко, вышла из нее. Таким образом она запустила 30-дневный процесс формирования новой коалиции, что также ставит под сомнение то, что Зеленский уложится в дедлайн для роспуска парламента.

На момент публикации материала указ о роспуске Рады с обоснованием решения президента опубликован не был.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации