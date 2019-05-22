Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора

Андрей Гордеев / Ведомости

Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок. За такое решение проголосовали 153 сенатора, трансляция заседания велась на сайте верхней палаты парламента. В марте суд отстранил Арашукова от занимаемой должности.

14 мая комиссия Совета Федерации по контролю за доходами рекомендовала лишить Арашукова мандата. Основанием стало то, что он вовремя не подал декларацию о доходах. По закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы» сенатор должен подавать декларацию до 1 апреля каждого года.

Как подчеркивал руководитель комиссии по контролю за доходами Юрий Воробьев, у Арашукова была возможность подать декларацию в срок, даже находясь в СИЗО. Адвокат Арашукова Анна Ставицкая утверждала, что сенатор подал декларацию: «Сначала Арашуков направил запрос в Совет Федерации, чтобы получить справку о доходах, но ответа не получил. После этого мы передали ему бланк для заполнения сведений о доходах. Он направил его через администрацию СИЗО в конце марта».

Арашуков был задержан 30 января во время заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с него неприкосновенности и заключении под стражу. Ему предъявили обвинения в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. Арашуков вину не признает. Позднее в Санкт-Петербурге следователи совместно с сотрудниками ФСБ задержали отца сенатора Рауля Арашукова. Уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества возбуждены также в отношении родственника сенатора Руслана Арашукова.

Следствие считает, что созданная обвиняемыми преступная группа организовывала поставки газа на предприятия Северо-Кавказского федерального округа, похищала его и продавала компаниям и гражданам за наличные. Размер ущерба «Газпрому» оценивается в 30 млрд руб. На имущество и денежные средства Арашукова и его отца, который занимал пост советника гендиректора «Газпром межрегионгаза», наложен арест. Согласно решению суда Арашуков останется под стражей как минимум до 30 июня.

Сенатор Арашуков в Басманном суде