От редакции
Статья опубликована в № 4770 от 11.03.2019 под заголовком: Добыча кадров

Как на госслужбу попадают негодные люди

Аресты Арашукова и Горринга стали следствием избирательной работы кадровых фильтров

Скандалы с чиновниками и парламентариями, арестованными по подозрению в тяжких преступлениях, отражают провалы в работе государственных кадровых служб, которые не выполняют роль фильтра, не допускающего на ответственные должности сомнительных кандидатов.

В субботу суд арестовал бывшего первого заместителя директора «Росгеологии» Руслана Горринга, задержанного 7 марта оперативниками ФСБ в аэропорту «Внуково», ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Громкое коррупционное дело чиновника уже не сенсация, любопытнее другое. Как сообщил СКР, Горринг, носивший прежде фамилию Ганижев, в 2011 г. должен был передать подмосковному чиновнику 5 млн руб. от предпринимателя за невоспрепятствование коммерческой деятельности. Отпущенный под подписку о невыезде Ганижев тогда скрылся, позднее сменил фамилию на Горринг, устроился под новым именем на работу в АО «Росгеология», где дослужился до первого заместителя гендиректора. Неизвестно, как дальше складывалась бы его карьера, если бы не громкий скандал из-за опубликованной в соцсетях видеозаписи, где Горринг материт участников сетевой игры, рассказывает подробности своей интимной жизни.

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