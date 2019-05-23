Политика / Международная жизнь

Американские компании призывают европейцев голосовать на выборах в Европарламент

Низкая явка играет на руку ультраправым партиям, выступающим против экономических и политических свобод

Транснациональные американские компании призывают сотрудников своих европейских подразделений и жителей стран Евросоюза в целом принять участие в выборах в Европарламент, которые проходят с четверга по воскресенье. Низкая явка и подъем популистских и националистических сил могут привести к тому, что ультраправые партии и евроскептики получат в нем значительное число мест.

Американские, как и собственно европейские компании, не агитируют за кого-то конкретно, например за центристские и проевропейские партии, пишет The Wall Street Journal. Но, как сказал газете Максим Бюро, директор по связям с государственными органами конгломерата 3M и председатель Американской торговой палаты в ЕС, компания «поддерживает стабильную и открытую Европу»: «Это лучший способ гарантировать окупаемость наших капиталовложений».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике