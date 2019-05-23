Американские компании призывают европейцев голосовать на выборах в Европарламент
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Транснациональные американские компании призывают сотрудников своих европейских подразделений и жителей стран Евросоюза в целом принять участие в выборах в Европарламент, которые проходят с четверга по воскресенье. Низкая явка и подъем популистских и националистических сил могут привести к тому, что ультраправые партии и евроскептики получат в нем значительное число мест.
Американские, как и собственно европейские компании, не агитируют за кого-то конкретно, например за центристские и проевропейские партии, пишет The Wall Street Journal. Но, как сказал газете Максим Бюро, директор по связям с государственными органами конгломерата 3M и председатель Американской торговой палаты в ЕС, компания «поддерживает стабильную и открытую Европу»: «Это лучший способ гарантировать окупаемость наших капиталовложений».
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