Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4819 от 24.05.2019 под заголовком: Европарламент ждет популистов

Правопопулистские партии могут набрать до 25% мест в Европарламенте

Тогда они смогут блокировать проевропейские инициативы

В четверг стартовали выборы в Европейский парламент. В первый день голосовали Великобритания и Нидерланды, а в большинстве стран Евросоюза (ЕС) выборы пройдут в воскресенье. Европарламент – единственный выборный орган ЕС, но с весьма ограниченными полномочиями: например, у него нет права законодательной инициативы. Такой «дефицит демократии» остается одной из главных претензий к устройству ЕС, напоминают эксперты немецкого Центра политического образования.

Распределение мест между странами зависит от численности населения. Например, Эстония, Кипр, Мальта и Люксембург имеют минимальную квоту в шесть мандатов, а наибольшее число депутатов (96 из 751) выберут немцы. Избиратели голосуют за национальные партии, а уже потом происходит распределение по фракциям Европарламента. Сейчас в нем восемь фракций, самые крупные – консервативная Европейская народная партия (221 место) и левая Партия европейских социалистов (191).

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