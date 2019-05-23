Правопопулистские партии могут набрать до 25% мест в Европарламенте
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В четверг стартовали выборы в Европейский парламент. В первый день голосовали Великобритания и Нидерланды, а в большинстве стран Евросоюза (ЕС) выборы пройдут в воскресенье. Европарламент – единственный выборный орган ЕС, но с весьма ограниченными полномочиями: например, у него нет права законодательной инициативы. Такой «дефицит демократии» остается одной из главных претензий к устройству ЕС, напоминают эксперты немецкого Центра политического образования.
Распределение мест между странами зависит от численности населения. Например, Эстония, Кипр, Мальта и Люксембург имеют минимальную квоту в шесть мандатов, а наибольшее число депутатов (96 из 751) выберут немцы. Избиратели голосуют за национальные партии, а уже потом происходит распределение по фракциям Европарламента. Сейчас в нем восемь фракций, самые крупные – консервативная Европейская народная партия (221 место) и левая Партия европейских социалистов (191).
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