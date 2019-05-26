Reuters сообщил об отправке Турцией оружия противникам России и Сирии

Это произошло после того, как Анкара не смогла убедить Москву прекратить наступление на повстанцев в Идлибе

Mehmet Kocacik / Kirikhan / DHA via AP

Турция наращивает поставки вооружений формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой Россией армии Сирии, пишет Reuters со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, Анкара приняла это решение после неудачных попыток убедить Москву прекратить наступление на повстанцев в Идлибе. Как пояснили источники, эскалация конфликта в этом регионе провоцирует приток беженцев в Турцию.

По данным Reuters, турецкие власти уже поставили в Сирию десятки бронированных машин, реактивные системы залпового огня «Град», противотанковые управляемые ракеты и противотанковые ракетные комплексы. Помощь Турции, как указывает агентство, уже помогла формированиям оппозиции вновь захватить город Кафр-Набуда, который ранее был освобожден сирийскими войсками.

Оказывая поддержку повстанцам, Турция дает понять, что готова сохранить свое влияние на северо-западе Сирии путем усиления своего военного контингента на базах, созданных в рамках соглашения о деэскалации. Турецкие власти пока никак не прокомментировали данную информацию.

На этой неделе стало известно, что боевики запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра» при поддержке других оппозиционных формирований захватили Кафр-Набуду. Правительственные войска, вынужденные покинуть этот населенный пункт, сейчас занимают рубежи у высот Телль-Хаваш и готовятся к операции по возвращению города под свой контроль.

В сентябре прошлого года Россия и Турция договорились создать в Сирии демилитаризованную зону в районе Идлиба. В середине мая президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Как сообщал Кремль, в ходе разговора был «продолжен обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам кризисной ситуации в Сирии с акцентом на обстановку в идлибской зоне деэскалации». В сообщении отмечалось, что в последнее время радикальные вооруженные формирования часто стали нарушать режим прекращения боевых действий. Стороны договорились о продолжении «интенсивных контактов».

После этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о намерении Москвы и Анкары созвать рабочую группу для обсуждения ситуации в Идлибе. Где и когда может состояться встреча, а также кто в ней примет участие, пока неизвестно.