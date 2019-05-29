Мэрия обнародовала проект техзадания по организации онлайн-голосования в Москве

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Евгений Разумный / Ведомости

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы представил экспертам проект технических требований к работам по обеспечению дистанционного голосования на выборах в Мосгордуму. Как следует из документа, с которым ознакомились «Ведомости», оно будет реализовано на базе блокчейн-технологии.

Регистрация избирателей будет вестись через городской портал госуслуг. Заявление будет зарегистрировано лишь в том случае, если пользователь введет корректные паспортные данные и адрес, а затем пройдет дополнительную проверку. После этого имя заявителя попадает в итоговый реестр избирателей, который передается в блокчейн, а пользователю направляется приглашение к участию в электронном голосовании. Перейдя на соответствующую страницу и введя полученный по sms код подтверждения, он будет перенаправлен на форму для голосования. В этот момент система должна перейти в режим анонимного голосования и обезличить избирателя, но техническая реализация этой задачи должна быть уточнена на этапе проектирования, говорится в документе. На голосование выделяется пять минут, а его результат шифруется и передается на сервер.