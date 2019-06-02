В ЕСПЧ отправлена первая жалоба на разгон первомайского шествия в Санкт-Петербурге

Эхо Первомая дошло до Страсбурга Igor Russak / REUTERS

Руководитель штаба Алексея Навального на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге Александр Шуршев, выступивший одним из организаторов шествия 1 Мая, пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на свое задержание и арест. Об этом сообщил адвокат «Апологии протеста» Александр Передрук, представляющий Шуршева в Страсбурге. Заявитель расценивает наказание за участие в согласованной с властями мирной демонстрации как нарушение его права на свободу собраний (ст. 11 Европейской конвенции о защите прав человека).

Первомайская демонстрация, проходившая под лозунгом «Свободному Петербургу – свободные выборы», закончилась массовыми задержаниями участников. Силовики остановили колонну объединенных демократических сил на Невском проспекте и стали задерживать активистов. Как утверждает заявитель, от участников периодически требовали продолжить движение, но Литейный проспект, куда должно было проследовать шествие, к тому моменту был заблокирован полицией и Росгвардией. Шуршева задержали, когда он подошел к полицейскому, чтобы прояснить ситуацию. На активисте был бейдж с надписью «организатор», а в руках не было никаких средств наглядной агитации или звукоусиливающей аппаратуры, подчеркивается в жалобе: «Спустя несколько секунд после начала переговоров неизвестный сотрудник полиции в шлеме и бронежилете с разбега в прыжке жестко налетел на заявителя, бойцовским приемом сбив его с ног, повалив на асфальт. Под крики удивленных граждан «Что вы делаете?» к лежащему заявителю подбежали еще трое полицейских, которые с использованием грубой физической силы отвели его в автозак».

По мнению Шуршева, немотивированные задержания спровоцировали остановку движения колонны, чем власти решили неправомерно воспользоваться для разгона акции и задержания заявителя под надуманным предлогом. Его самого обвинили в организации несанкционированного митинга и арестовали на 10 суток, при этом суд отказался вызвать свидетелей и исследовать опубликованную в СМИ видеозапись, заявив, что достаточно видео, полученного от полиции, которое судья якобы просмотрела перед заседанием.

Фактически Шуршеву инкриминировали организацию несогласованного митинга внутри согласованного шествия, но это же абсурд, говорит Передрук. По его мнению, возможность такой трактовки закона о митингах свидетельствует о его «неисправимой ущербности».

Начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин в пятницу не ответил на запрос «Ведомостей» о причине задержания участников акции. Ранее администрация города в своем пресс-релизе возложила ответственность за сорванное шествие на «провокаторов», которые «убедили граждан остановиться» и тем самым «по сути, попытались организовать незаконный митинг». Как утверждали власти, в течение часа организаторы шествия просили участников продолжить движение и не поддаваться на провокацию, но «некоторые лидеры колонн, перегородив всю проезжую часть, отказались выполнять свои обязанности организаторов по обеспечению правопорядка».

9,5% на столько, по данным МВД России, снизилось в 2018 г. количество несогласованных публичных мероприятий: их было 532 против 588 годом ранее. Число протестных акций уменьшилось на 11,5% – с 10 374 до 9176

Депутат заксобрания Петербурга Максим Резник считает основной причиной конфликта раздражение, которое у врио губернатора Александра Беглова вызвал один из лозунгов демонстрантов – «Петербург без Беглова и «Единой России». Именно шедших с этим лозунгом задержали первыми, вспоминает он. Поначалу оппозиции удалось добиться согласования достаточно протяженного маршрута, а другое решение, видимо, было принято уже в ходе массового мероприятия, предполагает депутат.

Здесь вполне уместна аналогия с болотным делом, считает адвокат Дмитрий Аграновский. Оно было более масштабным по последствиям как для участников, так и для государства, но и там и там события произошли на территории, предназначенной для проведения митинга и в соответствующее время, а причиной стали неграмотные действия госорганов, говорит адвокат: «Это в чистом виде избыточное и непропорциональное применение силы, и очень легко спрогнозировать, каким будет решение Страсбурга».

В 2016 г. в прецедентном деле «Фрумкин против России» ЕСПЧ пришел к выводу, что причиной беспорядков на Болотной площади стали действия полиции. Власти не выполнили требования, которые предъявляются к правоохранительным органам для поддержания связи с организаторами мероприятия, а неверные действия правоохранителей спровоцировали беспорядки, отмечалось в постановлении суда.