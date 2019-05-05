От редакции
Статья опубликована в № 4807 от 06.05.2019 под заголовком: Политизируй Первомай

Надо ли менять «лопату Беглова» на «дубинку Беглова»

Силовой разгон оппозиции на первомайской демонстрации – плохой способ сделать врио губернатора Петербурга популярнее

Если врио губернатора Петербурга Александр Беглов по-прежнему рассчитывает завоевать доверие избирателей и выиграть выборы этой осенью, то делает он это, приходится признать, нестандартно. Едва ли не первый в новейшей истории Петербурга силовой сценарий первомайской демонстрации запомнится многим, но не факт, что это пойдет на пользу кандидату Кремля.

По данным «ОВД-инфо», Петербург стал лидером по числу задержаний на первомайской демонстрации – 65 задержанных, в том числе известные в городе оппозиционеры. Координатор штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев, один из организаторов согласованного властями города шествия, был задержан во время разговора с представителем полиции – на него со спины прыгнул омоновец, повалив оппозиционера на асфальт. Шуршев проведет 10 суток под арестом, как и исполнительный директор незарегистрированной «Открытой России» Андрей Пивоваров, суды сочли их виновными в организации несанкционированного мероприятия в составе согласованного. Колонна оппозиции с транспарантом даже не против Беглова, а против «Единой России» замыкала длинное и многочастное шествие, во главе которого шел сам Беглов с представителями городской администрации. Такая организация первомайского шествия типична для Петербурга: сначала профсоюзы и администрация, затем оппозиция и гражданские активисты, но силовой разгон – совсем нетипичный для города сценарий.

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Комментарии
dara-man
05:49 06.05.2019
С октября 2018 по февраль 2019 "врио" занимался установкой "своих" на теплые места, банкротствами городский предприятий, в том числе и тех, кто должен был заниматься уборкой. Не городом. Только со средины февраля под давлением крайнего возмущения горожан начались "потемкинские деревни" с лопатами. Невозможно даже предствить, что кто-то кроме невольников-бюджетников за него проголосует. Если врио станет губернатором - значит выборов в городе не было, была фальсификация.
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