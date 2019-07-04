Законопроект Минздрава может отсечь благотворителей от регистра доноров костного мозга

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Число операций по трансплантации костного мозга может снизиться, опасаются благотворители ТАСС

В законопроекте Минздрава, регламентирующем создание федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, проигнорировано существование регистров, которые уже ведутся совместно с некоммерческими организациями (НКО). Об этом говорится в экспертном заключении («Ведомости» с ним ознакомились), которое фонд помощи тяжелобольным детям «Русфонд» направил в Минздрав, вице-премьеру Татьяне Голиковой и в Совет по правам человека (СПЧ). У НКО, которые ведут такие регистры, нет права предоставлять информацию в федеральный регистр, т. е. проект Минздрава ликвидирует возможность взаимодействия НКО с медицинскими организациями и не дает последним возможности пользоваться уже наработанными базами данных. Это повлечет за собой проведение меньшего числа трансплантаций, предупреждают эксперты.

«Русфонд» указывает и на другие недочеты проекта. В частности, в нем не прописаны право донора требовать полной информации о возможных осложнениях для здоровья и право на отказ от изъятия тканей на любом этапе процедуры. Согласно документу донор должен сам оплачивать дорогу к месту госпитализации и лишь потом может получить компенсацию за проезд, а компенсация за проживание и питание и вовсе не предусмотрена. Кроме того, в пояснительной записке не сказано, как в федеральный регистр будут переноситься данные из других баз, и не указаны затраты на пропаганду донорства, без чего рост числа доноров невозможен. Эксперты предлагают доработать документ, создав при правительстве межведомственную рабочую группу с участием представителей «Русфонда» и СПЧ.