Путин встретился с Медведчуком накануне выборов в Раду

Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с руководителем политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, передает ТАСС. Встреча состоялась за три дня до выборов в Верховную раду Украины. Партия Медведчука занимает пророссийскую позицию. Согласно опросам она сможет преодолеть 5%-ный электоральный барьер во время голосования и займет второе место – вслед за партией «Слуга народа» президента Владимира Зеленского.

Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с партией «Оппозиционная платформа – За жизнь». «Мы будем сотрудничать с любой политической силой, в том числе и с вашей политической силой, по восстановлению полноформатных отношений между Россией и Украиной», – подчеркнул он.

По мнению российского президента, договоренности, которые обсуждались во время встреч между Медведчуком и премьером Дмитрием Медведевым, вполне достижимы. Медведев и Медведчук в последнее время встречались дважды – в апреле, за несколько дней до выборов президента Украины, и 10 июля. На обеих встречах говорилось, что Украина может получить скидки на газ при возврате к прямым закупкам у «Газпрома» и создании газового консорциума на Украине с участием «Газпрома». Во время последней встречи Медведев обсудил с Медведчуком и возможность отмены санкций против украинских предприятий.

Урегулирование конфликта в Донбассе возможно только при прямом общении украинских властей и руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), отметил также Путин. Ни один конфликт в новейшей истории в мире не решался без прямых переговоров конфликтующих сторон, подчеркнул российский президент. Он добавил, что Россия будет делать все, «чтобы этот процесс шел необходимыми темпами и с нужным качеством». Сейчас представители ДНР и ЛНР не участвуют в переговорах в нормандском формате и формально не являются членами трехсторонней контактной группы.

Медведчук в 2002–2005 гг. руководил администрацией президента Украины Леонида Кучмы. Именно тогда, как рассказывал сам российский президент, он познакомился с Путиным. Медведчук – противник украинского евромайдана. В ходе прямой линии в 2017 г. Путин называл Медведчука другом России на Украине и украинским националистом. Российский президент был крестным отцом дочери Медведчука Дарьи, поэтому его называют кумом Путина. Медведчук говорил, что Путин – хороший крестный отец.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину провести переговоры по Крыму и Донбассу. Путин ответил, что перед тем, как проводить переговоры, на Украине должны пройти выборы в Раду и должно быть сформировано правительство.

Кум Путина и друг России: чем известен украинский политик Виктор Медведчук