Поддержка Москвой пророссийских политиков на Украине вряд ли улучшит их результаты на выборах

Дмитрий Медведев (второй справа) не поможет Виктору Медведчуку (слева) выиграть выборы Дмитрий Астахов / ТАСС

Российский премьер Дмитрий Медведев в среду провел переговоры с лидерами украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. Встреча, призванная возобновить российско-украинский межпартийный диалог, прошла в здании «Единой России» в Москве. По словам российского премьера, его партия поддерживает идеи «Оппозиционной платформы» и надеется на ее успех на предстоящих парламентских выборах 21 июля. «Не знаю, получится ли у вас достигнуть такого результата, как у «Единой России», но мы желаем вам успехов на выборах, включая возможность сформировать правящую коалицию», – подчеркнул Медведев. Он отметил, что Россия пока не получила внятных сигналов о курсе нового президента Украины Владимира Зеленского и ждет результатов выборов в Верховную раду. В центре предвыборной кампании, как и в случае президентской гонки, находится вопрос о мире на востоке Украины, указал глава политсовета «Оппозиционной платформы» Медведчук. По его мнению, без сотрудничества с Россией достичь мира в Донбассе невозможно. В ходе встречи стороны также обсудили тему тарифов и цен на газ, а также возможность отмены санкций в отношении украинских предприятий.

Украинский парламент избирается по смешанной системе: половина мандатов распределяется по партийным спискам, половина – по одномандатным округам. Согласно последним опросам, партия Медведчука может рассчитывать на поддержку от 11% (данные Киевского международного института социологии, КМИС) до 13,4% избирателей (социологическая группа «Рейтинг»). Партия президента Зеленского «Слуга народа» по всем опросам лидирует с большим отрывом и может набрать от 37,8% (КМИС) до 42,3% («Рейтинг»). За «Европейскую солидарность» экс-президента Петра Порошенко готовы проголосовать около 8% избирателей. Разнятся оценки возможного успеха «Батькивщины» Юлии Тимошенко. По подсчетам группы «Рейтинг», она наберет около 7,2% голосов, а по прогнозу КМИСа – лишь 4,8%.

Активно пророссийскую позицию занимает около 12% украинцев, а пассивную – все 20–25%, говорит украинский политолог Владимир Фесенко: «Это бывшие избиратели Партии регионов и коммунистов. Теперь они распределяются между партиями Медведчука, Зеленского и «Оппозиционным блоком» (бывшая Партия регионов. – «Ведомости»). Частично рост рейтинга «Оппозиционной платформы» объясняется разочарованием первыми шагами Зеленского». Однако главный фактор – это, безусловно, поддержка Москвы, уверен эксперт: «На это были направлены все недавние инициативы: и визит Бойко и Медведчука в Санкт-Петербург, и освобождение четырех украинских пленных в Донбассе, и шумиха вокруг телемоста. С одной стороны, Кремль дает пророссийской нише однозначный сигнал, за кого голосовать. Но в Москве не понимают Украину, потому что смотрят на нее через Медведчука, а Медведчук сам смотрит косым глазом». В результате из-за действий Кремля мобилизуются и антироссийские силы, все они теперь скорее пойдут голосовать за Порошенко, добавляет эксперт: «Партия Медведчука пройдет в парламент и даже, скорее всего, займет второе место, но дальше ему придется входить в Раду через черный ход. Потому что перед главным входом его будут ждать разгневанные активисты».

У партии Медведчука есть свой электорат, но те 12–13%, которые сейчас показывают опросы, – это максимум, что они могут получить на выборах, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Виктор Мироненко. За время избирательной кампании партия Медведчука улучшила свой результат примерно на треть, показали опросы. Вероятно, в том числе к Медведчуку отходили голоса тех, кто на президентских выборах в знак протеста голосовал за Зеленского, но теперь уже в нем разочаровался. Но этот потенциал исчерпан, считает эксперт. «Скорее всего, Медведчук будет избран, в парламенте будет его небольшая фракция – но насколько она будет влиятельна? Я боюсь, что не очень», – говорит эксперт. По мнению Мироненко, ставка России на одну политическую силу на Украине ошибочна. Вероятно, такой подход объясняется твердым убеждением российских властей, что влиять на Украину можно через такие институты, как избранный президент или фракция в парламенте, рассуждает эксперт: «Это, наверное, необходимый элемент, но в данной ситуации отнюдь не первостепенный». Действия российских властей могут быть продиктованы и личной привязанностью президента России Владимира Путина к Медведчуку, допускает Мироненко.