Чего ждать от выборов в Верховную раду Украины

Партия Зеленского их выиграет, но ему придется искать партнеров для правящей коалиции

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Уверенной победы по партспискам «Слуге народа» будет недостаточно для завоевания большинства в 226 мандатов ТАСС

В воскресенье на Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду (парламент). Она формируется по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.

Победитель в голосовании по партспискам уже известен: партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует с большим отрывом, набирая, по разным опросам, от 40 до 50% голосов. 9–11% социологи сулят пророссийской «Оппозиционной платформе – За жизнь», возглавляемой Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, 7–8% – партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». Кроме них 5%-ный барьер могут преодолеть «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко, «Сила и честь» Игоря Смешко (в 2003–2005 гг. руководил Службой безопасности Украины) и «Голос» лидера рок-группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука. Среди тех, кто в Раду, скорее всего, не пройдет, – «Оппозиционный блок», созданный на базе бывшей Партии регионов экс-президента Виктора Януковича, и Радикальная партия Олега Ляшко.