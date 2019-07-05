«Слуги народа», кум Путина и «Океан Эльзы». Кто идет на выборы в Верховную раду

Досрочные выборы в Верховную раду Украины пройдут 21 июля. На фото: президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии «Слуга народа» Zoya Shu / AP

В воскресенье, 21 июля, на Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду. Парламент предыдущего созыва распустил президент Владимир Зеленский, объяснив это решение отсутствием коалиции и низким доверием жителей страны. Для нового украинского лидера эти выборы важны: созданная им партия «Слуга народа» должна получить парламентское большинство или создать коалицию с лояльными политическими силами, а затем сформировать правительство. Президент Владимир Путин заявлял, что его переговоры с Зеленским по Донбассу и Крыму возможны только после выборов в Раду и формирования кабинета министров.

На этих выборах партии и сформированные ими списки кандидатов особенно важны: 225 из 450 депутатов должны избираться в мажоритарных округах. Но на этот раз число одномандатников будет меньше, поскольку 26 округов находятся на не подконтрольных Киеву территориях. Для партсписков проходной барьер составит 5%.

«Ведомости» выяснили, что они собой представляют и какое у них отношение к новому главе государства и России.

«Слуга народа»

Valentyn Ogirenko / Reuters

Рейтинг*: 49,5%

Количество кандидатов: 192

Лидер списка: Дмитрий Разумков, председатель партии «Слуга народа», директор компании Ukrainian Politconsulting Group; в 2006–2010 гг. был членом Партии регионов Виктора Януковича, после чего работал с Сергеем Тигипко, на тот момент – вице-премьером (2010–2012 гг.); был советником Зеленского во время его предвыборной кампании

Отношение к Зеленскому: «Слуга народа» – партия Зеленского. Так же назван комедийный сериал с Зеленским в главной роли, снятый в 2015–2018 гг. и рассказывающий о вымышленном учителе истории, который стал президентом Украины.

Отношение к России: В программе партии не упоминается Россия, но зафиксирован курс на сотрудничество с Евросоюзом и НАТО. Документ предполагает воплощение в жизнь инициатив Зеленского, связанных с «восстановлением территориальной целостности и государственного суверенитета Украины». О том, как конкретно Зеленский собирается выстраивать отношения с Россией, пока судить сложно: он еще ни разу не встретился с президентом Владимиром Путиным и провел с ним только один телефонный разговор

«Оппозиционная платформа – за жизнь»

Екатерина Штукина / ТАСС

Рейтинг: 10,5%

Количество кандидатов: 181

Лидер списка: Юрий Бойко, в 2002–2005 гг. – глава «Нафтагаза Украины», в разные годы работал в правительстве Украины, в том числе был вице-премьером (2012–2014 гг.); соперник Зеленского на президентских выборах 2018 г. Он набрал 11,67% голосов и занял 4-е место в первом туре

Отношение к Зеленскому: Критическое. Бойко обвинял Зеленского в повторении ошибок прежнего режима, «который сделал разрыв украино-российских связей основой своей политической доктрины».

Отношение к России: Пророссийская партия. Третий в списке кандидатов от партии – друг и кум президента Путина Виктор Медведчук. В июле Медведчук вместе с Бойко ездил в Москву и встретился с премьером Дмитрием Медведевым, который выразил поддержку партии. 18 июля Медведчук встретился и с Путиным, который сообщил, что Россия будет сотрудничать с любой политической силой, в том числе с партией Бойко и Медведчука, «по восстановлению полноформатных отношений между Россией и Украиной».

«Оппозиционная платформа – за жизнь» выступает за урегулирование конфликта в Донбассе «путем диалога и компромиссов». Один из пунктов ее программы предполагает четырехсторонние переговоры между Киевом, Москвой, Донецком и Луганском, в то время как Зеленский заявляет, что Киев не готов к прямому диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса. Партия обещает также прекратить политику санкций и восстановить торгово-экономические связи с Россией.

«Европейская солидарность»

РИА Новости

Рейтинг: 7,7%

Количество кандидатов: 100

Лидер списка: президент Украины в 2014–2019 гг. Петр Порошенко

Отношение к Зеленскому: Порошенко и Зеленский – политические оппоненты, поэтому первый постоянно делает критические высказывание о втором. Так, бывший президент выступал против решения нового президента распустить Раду, которое привело к досрочным выборам в украинский парламент. Он критиковал и решение Зеленского отменить парад в День независимости Украины, который должен был состояться в августе, и направить деньги на выплаты премий военным.

Отношение к России: Резко антироссийское. В то время как программы Зеленского и Порошенко сходятся в проевропейской направленности, программа экс-президента Украины лишена нейтрального тона в отношении России: она названа в документе агрессором. «Европейская солидарность» уделяет в своей программе особое внимание санкционному давлению на Москву и ее «попыткам <…> посеять хаос и разъединить украинцев»

«Батькивщина»

Efrem Lukatsky / AP

Рейтинг: 6,9%

Количество кандидатов: 205

Лидер списка: Юлия Тимошенко – бывший премьер Украины (в 2005 г. и с 2007 по 2010 г.). Была соперницей Зеленского на выборах президента и заняла третье место (13,4%).

Отношение к Зеленскому: Во время президентской предвыборной гонки Тимошенко говорила, что Зеленский «может дать по лицу всему политикуму, который не делал, что обещал, и довел страну до такого состояния»: «Но в то же время Володя – это такой тест на способность нации на политическое самоубийство». Перед выборами в Раду она уже предлагала Зеленскому объединить в парламенте все проевропейские партии, включая свою, но исключая партию Порошенко, которую она обвинила в коррумпированности.

Отношение к России: Первый пункт программы «Батькивщины» посвящен сотрудничеству с Евросоюзом и НАТО. Второй касается Донбасса и Крыма. Путь к миру должен начаться с освобождения Россией всех пленных и узников совести, говорится в программе, а вопросы «оккупированного Донбасса» и «аннексированного Крыма» должны рассматриваться «в едином пакете»

«Голос»

Gleb Garanich / Reuters

Рейтинг: 5,9%

Количество кандидатов: 174

Лидер списка: Святослав Вакарчук, лидер группы «Океан Эльзы», в 2007 г. избирался в Раду по списку «Наша Украина – народная самооборона»

Отношение к Зеленскому: Вакарчук прямо не критиковал Зеленского и не выступал в его поддержку. Во время президентской предвыборной гонки он выпустил видеообращение, в котором призвал украинцев «голосовать не по приколу». В этом, как писало издание Strana.ua, усмотрели завуалированный призыв не отдавать голос за Зеленского, который прежде был известен в первую очередь как капитан команды КВН «95-й квартал». Зеленский не замедлил с ответом. Уже во время кампании по выборам в Раду в интервью телеканалу «Громадське» 16 июля на прямой вопрос, готова ли его партия на коалицию с партией «Слуга народа», Вакарчук ответил уклончиво: готов обсуждать коалицию с любой партией, придерживающейся проевропейской позиции

Отношение к России: Резко антироссийское. Формулировки в программе партии «Голос» очень схожи с формулировками в программе партии Порошенко: Россия признается агрессором, ополченцы Донбасса названы террористами. Конечной целью «Голос» называет возвращение украинских территорий, присоединение Крыма и «победу в войне за право Украины на самоопределение»

«Сила и честь»

РИА Новости

Рейтинг: 3,8%

Количество кандидатов: 76

Лидер списка: Игорь Смешко, руководил в 2003–2005 гг. Службой безопасности Украины (СБУ), три месяца в 2014–2015 гг. занимал пост советника Порошенко. Участвовал в выборах президента 2019 г. и занял 6-е место с 6,04%

Отношение к Зеленскому: Смешко подчеркивал, что новый президент Украины не может считаться профессиональным управленцем, хотя резко его и не критиковал. «Знаю только талантливого актера Зеленского. Имею человеческую симпатию к его таланту. Политика, государственника, специалиста в системных государственных органах управления Зеленского не знаю», – говорил он после проигрыша в первом туре президентских выборов

Отношение к России: Антироссийское. В программе «Силы и чести» зафиксирован курс на сотрудничество с Евросоюзом, НАТО и США и указывается на необходимость противостояния «российской агрессии». Партия выступает за возврат «аннексированного Крыма» и «новую концепцию отношений», направленную на прекращение боевых действий в Донбассе и возвращение «оккупированных территорий». В чем именно заключается новая концепция, в программе не указано. Сам Смешко называл Россию врагом.

*Рейтинг по итогам исследования, проведенного в формате интервью с 13 по 17 июля социологической группой «Рейтинг». В опросе участвовали 2500 человек. Показан уровень поддержки среди людей, которые пойдут голосовать и определились с выбором.