Партия Зеленского предложит коалицию партии Вакарчука

Именно с «Голосом» «Слуга народа» попытается создать в Раде правящую коалицию (на фото лидер рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, «Голос») ТАСС

Партия президента Украины Владимира Зеленского, как и ожидалось, уверенно выиграла в воскресенье досрочные выборы в Верховную раду по партийным спискам (по ним избираются 225 из 450 депутатов). По данным нескольких опросов на выходе с участков, «Слуга народа» набирает от 42,7 до 44,7% голосов, значительно опережая пророссийскую «Оппозиционную платформу – За жизнь» (от 11,5 до 12,9%). Пятипроцентный барьер также преодолевают «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,5–8,9%), «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (7,6–8,5%) и «Голос» лидера рок-группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука (6–6,5%).

Уверенное лидерство партии Зеленского подтверждает и украинский ЦИК. К 6.30 утра по московскому времени после обработки 25,82% протоколов «Слуга народа» набирает 42,03% голосов, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,64%, «Европейская солидарность» – 8,64%, «Батькивщина» – 8,33%, «Голос» –6,38%.

Именно с «Голосом» «Слуга народа» попытается создать в Раде правящую коалицию, сообщил Зеленский сразу после обнародования результатов экзитполов: «Это была наша инициатива. Мы не можем настаивать, но мы приглашаем г-на Вакарчука на разговор». Чтобы иметь возможность назначить премьера, коалиция должна насчитывать не менее 226 депутатов. Окончательный расклад будет зависеть от выборов в одномандатных округах, итоги которых будут подведены не ранее понедельника.

Вакарчук днем в воскресенье говорил, что рассуждать о коалиции имеет смысл лишь после того, как будет ясна «конфигурация всех сил» в Раде. «Коалиция создается не потому, что кто-то кому-то нравится, а потому, что есть определенные пункты коалиционного соглашения, которые все участники готовы подписать, за которые они готовы нести ответственность и которые считают правильными для изменений в стране», – сказал он журналистам.

«Слуга народа» постарается обойтись без коалиции и создать однопартийное большинство, не исключает украинский политолог Вадим Карасев: «У партии хорошо идет мажоритарка. Думали, что у неизвестных и молодых кандидатов ничего не получится, но оказалось, что голосуют за бренд «Слуга народа». Если же вдруг голосов хватать не будет, то возможна коалиция с Тимошенко или Вакарчуком». По оценке эксперта, у «Слуги народа» будет около 120 партийных мандатов плюс свои одномандатники и «скрытые мажоритарщики от [бизнесмена Игоря] Коломойского и [министра внутренних дел Арсена] Авакова».

С учетом результатов экзитполов вероятна коалиция с «Голосом», но многое будет зависеть от того, какие мажоритарные группы будут сформированы в Раде, говорит Александр Гущин из РГГУ. К тому же решение о коалиции должно быть выгодно и миноритарному партнеру, указывает эксперт. Сложности с ее формированием могут возникнуть и внутри «Слуги народа», добавляет Гущин: «На Зеленского есть влияние разных сил – Коломойский, представители Запада и др. То, что ситуация вокруг него турбулентная, изначально закладывает большую мину под стабильность будущего парламента».