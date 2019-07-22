Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде

TATYANA ZENKOVICH / EPA / ТАСС

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.

Выборы в украинский парламент проходят по смешанной системе. 225 из 450 депутатов избираются по партийным спискам, остальные – по одномандатным округам. На этих выборах одномандатников будет 199, потому что в 26 округах, которые находятся на не подконтрольных Киеву территориях, голосование не проходит, и их места останутся пустыми.

После обработки ЦИК Украины 57,1% протоколов «Слуга народа» набирает 42,5% голосов. По партийным спискам «Слуга народа» может провести в парламент 122 депутата, подсчитала «Украинская правда». Еще 126 мест партия Зеленского получает на данный момент по одномандатным округам, подсчитало издание на основе данных ЦИК. Таким образом, у «Слуги народа» в новом парламенте может быть 248 мест при необходимом большинстве в 226.

Ближайший конкурент партии Зеленского – пророссийская «Оппозиционная платформа – За жизнь» – набрала почти 13% голосов. Пятипроцентный барьер также преодолевают «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко с 8,6%, «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко с 8% и «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука с 6,4%.

Зеленский ранее заявлял, что готов к коалиции, если его партии не удастся самостоятельно набрать большинство. Он уже предложил создать ее «Голосу». Вакарчук ответил, что его партия согласна объединяться, но для этого у нее есть четкие условия, в частности, партнеры по коалиции должны придерживаться проевропейской позиции.

Опрошенные «Ведомостями» украинские и российские политологи еще до голосования называли объединение «Слуги народа» и «Голоса» самым вероятным сценарием. Объединение с «Батькивщиной» маловероятно из-за амбиций Юлии Тимошенко стать премьером, пояснял Владимир Фесенко из киевского центра прикладных политических исследований «Пента». Кроме того, у партий есть программные различия.