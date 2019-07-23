В пожаре в детском лагере в Хабаровском крае погибло четверо детей

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В реанимации умерли две девочки, пострадавшие при пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона. У девочек были несовместимые с жизнью травмы. Позже стало известно, что от полученных ожогов скончался мальчик. Таким образом, количество погибших увеличилось до четырех.

Ранее Минздрав сообщал, что при пожаре в детском лагере погиб ребенок и пострадали 12 человек, в том числе семеро детей. Из них пятеро взрослых получили помощь в амбулаторной форме, шестеро детей были госпитализированы. Еще одного ребенка с травмой локтя отпустили домой после обследования.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал говорил, что трое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии.

Детский палаточный городок был расположен на горнолыжном курорте «Холдоми». Он сгорел в ночь на вторник, 23 июля, по местному времени. МЧС до сих пор не называет причины пожара. Однако «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что причиной возгорания мог быть обогреватель в одной из палаток.

Управление Следственного комитета по Хабаровскому краю по факту пожара завело уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета.

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь