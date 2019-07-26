Партия Зеленского получила уверенное большинство в Раде

Конституционное большинство может дать коалиция с Тимошенко и Вакарчуком

Президент Украины Владимир Зеленский Evgeniy Maloletka / AP

Центризбирком Украины опубликовал итоги обработки 100% протоколов на выборах в Верховную раду Украины. По партийным спискам партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов. Согласно данным, опубликованным «Украинской правдой», всего у нее будет 254 места в парламенте: 124 депутата прошли по партспискам, 130 – по мажоритарным округам. Таким образом, не вступая в коалицию, она получает простое большинство – более 226 голосов.

Пророссийская партия Юрия Бойко и Виктора Медведчука заняла второе место, получив 13,05%. Всего у нее с учетом одномандатников 43 места в Раде. Партии Юлии Тимошенко и Петра Порошенко – «Батькивщина» и «Европейская солидарность» – набрали 8,18 и 8,1% (26 и 25 мест соответственно). Электоральный барьер в 5% преодолела и партия «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, набрав 5,82% голосов. У нее 20 мест.

Остальные участвовавшие в выборах партии – их 17 – не преодолели барьер в 5% и не получили мест по партспикам, ближе всех оказалась «Радикальная партия Олега Ляшко» (4,01%). 10 мест в парламенте достались одномандатникам из не прошедших в Раду партий.

Конституционное большинство – это две трети состава. Если «Слуга народа» объединится в коалицию с «Голосом» и «Батькивщиной», она получит достаточное для этого количество мест в парламенте. Во время пресс-конференции в день выборов Зеленский предложил Вакарчуку обсудить вопрос о коалиции.

Внеочередные выборы в Раду прошли 21 июля. Голосование в украинский парламент проходит по смешанной системе. Половина, то есть 225 из 450 депутатов, избираются по партийным спискам, еще половина – по одномандатным округам. На этих выборах одномандатников было 199: 26 округов находятся на не подконтрольных украинским властям территориях и там голосование не проходит. Их места останутся пустыми.

Получив простое большинство, «Слуга народа» может формировать правительство и назначать премьера. Кроме того, согласно основному закону страны, простого большинства достаточно, чтобы выразить недоверие правительству Украины или начать процедуру импичмента. Две трети голосов в Раде дают дополнительные возможности: в частности, позволяют вносить изменения в Конституцию Украины (кроме раздела «Общие положения», «Выборы» и раздела о поправках в основной закон).

Как проходили выборы в Верховную раду Украины. Фотографии