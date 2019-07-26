Оппозиционеры проведут несогласованную акцию у мэрии Москвы

Андрей Гордеев / Ведомости

Оппозиционеры, не допущенные к выборам в Мосгордуму, днем 27 июля намерены провести не согласованную с властями акцию у мэрии Москвы. Об этом еще на прошлой неделе заявил политик Алексей Навальный, выступая на митинге за допуск независимых кандидатов к выборам, который прошел 20 июля на проспекте Сахарова и собрал 22 500 человек.

Навальный выдвинул ультиматум московским властям: либо избирательные комиссии регистрируют всех кандидатов, либо оппозиция проводит митинг у здания мэрии. Сам политик в акции участия не примет, поскольку 24 июля был арестован на 30 суток за повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий.

На этой неделе Мосгоризбирком окончательно отказал в регистрации всем кандидатам, чьи жалобы на решения окружных избиркомов успел рассмотреть. Отказы в регистрации получили экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и Иван Жданов, «яблочники» Елена Русакова и Андрей Бабушкин, муниципальный депутат Константин Янкаускас.

Большинство не допущенных к выборам оппозиционеров планируют принять участие в сегодняшней акции, которую сами называют встречей с избирателями. Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин написал в Facebook, что считает проведение этой встречи «особенно важным в условиях грубого вмешательства в выборы силовых структур, которое сопровождается фабрикацией уголовных дел, ночными обысками, допросами и арестами» оппозиционеров. Он подчеркнул, что встреча носит мирный и, по его мнению, легальный характер.

Гудков написал, что готовился к субботней акции как «к безнадежной битве, на которую нельзя не пойти». «Нас – граждан – могут избить, посадить: это все понятно, причем так давно, что успело приесться. Нельзя жить в постоянном страхе. Хотя так живут в Кремле. Но насилие над одним человеком приведет на улицы и площади еще десять», – написал политик в Facebook.

В среду, 24 июля, стало известно, что столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по ст. 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). По словам следователей, участники протестных акций угрожали насилием членам избиркомов.

Вечером в тот же день у Жданова, Гудкова, его соратника Александра Соловьева и муниципального депутата Николая Баландина прошли обыски. В четверг и пятницу оппозиционеров допрашивали в Следственном комитете, но они отказались отвечать на вопросы, сославшись на ст. 51 Конституции, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя.

Вечером 26 июля обыски продолжились: в частности, правоохранители пришли домой к бабушке Янкаускаса, в офис ФБК и штабы Яшина, Гудкова, Соболь, Жданова. О вызове на допросы и приходе следователей по месту прописки сообщали также и зарегистрированные кандидаты от оппозиции – Роман Юнеман, Дмитрий Клочков, Максим Круглов. Руководитель международной «Агоры» Павел Чиков сообщил об обысках у родителей зарегистрированного кандидата Дарьи Бесединой, следователи также пытались попасть в квартиру главы штаба Гудкова Эльвиры Вихаревой. Утром следователи приехали домой к Юлии Галяминой.

Обыски в ночь на субботу прошли и в квартире Яшина. После обыска и допроса он был доставлен в отдел МВД по городу Троицку, сообщил «ОВД-инфо» его адвокат. Защитник предположил, что Яшина планируют оставить в полиции до суда, который пройдет в ближайшие часы. По предварительным данным, ему вменяют организацию несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Кроме того, около полудня был задержан директор ФБК Иван Жданов, об этом сообщил он сам в Twitter.

Все эти оппозиционеры в прошлое воскресенье подписали письмо о проведении акции. Ранее их уже предупреждали о недопустимости нарушения законодательства в связи с организацией аналогичной акции 14 июля. Она была не согласована с властями. Тогда оппозиционеры собрались в Новопушкинском сквере, а затем двинулись к мэрии Москвы и Мосгоризбиркому. Полиция разогнала протестующих, около 20 человек задержали.

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму