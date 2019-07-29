Депутаты просят Минприроды пересмотреть правила борьбы с пожарами

Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Госдума поставит перед Министерством природных ресурсов и экологии вопрос об изменении нормативного акта, позволяющего региональным властям отказываться от тушения пожаров на некоторых территориях, передает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.

Речь идет о принятых в 2015 г. поправках к приказу Минприроды, устанавливающих право властей регионов определять зоны контроля – территории, где тушение пожаров можно признать экономически нецелесообразным. Если нет угрозы населенным пунктам или объектам экономики (предприятиям, промышленным объектам и т. д.), а прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, тушения пожара могут приостановить. Такое решение принимает комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа исполнительной власти региона.

Николаев отметил, что необходимо пересмотреть подход к оценке ущерба: «Нам нужно учитывать в том числе и вред, наносимый людям, особенно детям». При этом депутат уточнил, что поднять этот вопрос удастся только осенью – после возвращения парламента с летних каникул.

Тайга в огне

Лесные пожары в России охватили сразу несколько регионов, их общая площадь постоянно растет. Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в районах Бурятии и Якутии. «Сейчас горит около 3 млн га тайги, почти 500 очагов, и тенденция идет на увеличение», – заявил журналистам первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян (цитата по ТАСС).

Он признал, что большинство пожаров происходят как раз в зонах контроля, где со стихией власти предпочитают не бороться. При этом огонь может и не угрожать городам, поселкам и деревням, но местные жители страдают от задымления. Он подчеркнул, что в сибирских городах возросло количество обратившихся за медицинской помощью.

Чуприян объяснил, что тушение лесных пожаров в труднодоступных районах всегда было убыточным, но ситуация уже стала настолько серьезной, что об экономии ресурсов думать слишком поздно. «У нас сотни населенных пунктов оказались в дыму, население просит о помощи, никакие экономические доводы не должны влиять на оказание помощи», – подчеркнул он.

По данным Авиалесоохраны, к тушению пожаров планируется привлечь до 4000 человек. Но в МЧС приняли решение увеличить численность группировки до 15 000 человек, подчеркнул Чуприян.

Цена пожара

Более 90% площади лесных пожаров в России приходится на так называемые зоны контроля, где не должно быть людей, указывает Greenpeace, но люди там есть. Их здоровью вредит дым, окутывающий населенные пункты. Считается ущерб в основном по минимальной цене древесины, которую можно как-то освоить, то есть пожары часто почти ничего не стоят. При этом лесным массивам наносится значительный вред, на восстановление лесов могут уйти годы, количество гибнущих в огне животных невозможно оценить. Как объяснял «Ведомостям» эколог WWF России Константин Кобяков, ежегодно в пожарах погибает в три раза больше леса (3 млн га), чем осваивает лесная промышленность (1 млн га).

Вред наносится не только зеленому фонду и здоровью граждан: 25 июля было прервано авиасообщение с райцентрами Киренск и Мама в Иркутской области из-за сильного задымления. Для райцентра Мама авиасообщение – единственная связь с внешним миром, отмечало издание «Тайга.Инфо».

Ситуация с лесными пожарами вызвала резонанс в соцсетях, жители окутанных смогом городов публикуют снимки с призывами к местным властям немедленно принять меры. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории всего Красноярского края и Иркутской области, частично в Бурятии, сообщает МЧС. Петицию с призывом ввести режим ЧС во всей Сибири и принять усиленные меры для ликвидации лесных пожаров к 15.20 мск подписали более 400 000 человек.

Определяют зоны контроля, где пожары не тушат, именно региональные власти. Они же в пожарах и задымлении винят природу. К примеру, губернатор Иркутской области Сергей Левченко 28 июля заявил журналистам, что очаги пожара возникают от сухих гроз. «Это такое природное явление, которое нужно осознать и понимать, как с ним бороться», – рассказал он (цитата по агентству «Ирсити»).

А губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал студентам, что тушить некоторые лесные пожары вообще бессмысленно. Леса горели и 100, и 500 лет назад. «Вот если у нас зимой в холодную погоду возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее», – заявил Усс. А высокий уровень задымления в Красноярске вообще объясняется неблагоприятными условиями погоды – северным ветром.

Российские города на Урале и в Сибири окутал смог. Фотографии