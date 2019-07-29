Найти пути к спасению ядерной сделки с Ираном пока не удается
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Очередная встреча дипломатов Великобритании, Франции, Германии, Китая, России и Ирана по вопросам сохранения ядерной сделки и снижения напряженности в Персидском заливе, прошедшая в воскресенье в Вене, не принесла заметных результатов. Обсуждение путей спасения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после выхода из него США продолжится в сентябре на уровне министров иностранных дел.
Председательствовавшая на совещании генсек Европейской службы внешнеполитической деятельности Хельга Шмид признала, что на переговорах по-прежнему «преобладает тупик», хотя их участники единогласно «подтвердили свою неизменную приверженность сохранению СВПД». Представитель МИД Китая Фу Конг сообщил, что все стороны «выразили свою решительную позицию против одностороннего введения санкций в США». А МИД России отметил, что исправление ситуации «возможно лишь в случае неукоснительного выполнения всеми сторонами своих обязательств при должном учете интересов друг друга».
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