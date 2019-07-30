Почти 40% россиян не хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года

Владимир Путин удерживает авторитет по инерции, считают социологи Андрей Гордеев / Ведомости

38% россиян не хотели бы, чтобы Владимир Путин остался президентом после окончания нынешнего срока, – таковы данные опроса «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». За последний год доля подобных ответов выросла на 11 процентных пунктов, но 38% – не рекорд: в октябре 2012 г. и октябре 2013 г. было 40 и 45%.

Оставить Путина в Кремле и после 2024 г. желают 54% опрошенных; максимальным этот показатель был в августе 2017 г. – 67%. Рекордно низка (8%) доля тех, кто затруднился с ответом, – прежде она составляла от 14 до 26%.

Максимума с июля 2001 г. достигла доля россиян, считающих, что люди доверяют Путину, поскольку не видят, на кого еще могли бы положиться: так ответили 43% респондентов против 29% в 2016 г. (в июле 2005 г. и августе 2013 г. было 42%). А вот вариант «люди надеются, что Путин в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны» оказался наименее популярным за 19 лет – 24% (в ноябре 2016 г. – 39%).

На электоральный рейтинг Путина эти перепады не повлияли – после резкого снижения в июне 2018 г. из-за пенсионной реформы он стабилен: 40% всех опрошенных или 54% готовых голосовать.

Путин был избран на четвертый срок в марте 2018 г. и согласно действующей пока Конституции выдвигаться в президенты на следующих выборах в 2024 г. не вправе.

Негативный тренд

За последнее время в обществе сильно размылась надежда, что Путин выведет страну из ухудшающегося экономического положения, а после пенсионной реформы президент перестал быть и неуязвим для критики, объясняет директор «Левада-центра» Лев Гудков: «Наиболее критично к нему относятся люди 25–30 лет, более обеспеченные и образованные, – группа, которая через некоторое время будет задавать тон. В Москве такие установки выражены максимально, они будут влиять все больше, и мы увидим усиление негативного тренда в отношении к президенту».

Авторитет Путина держится на его безальтернативности, уверен Гудков: «Никто из вероятных преемников не может взойти на политическую сцену, поэтому авторитет президента сегодня в большой степени инерционный, нет новых достижений. Уровень жизни снижается, и наступает раздражение, которое власти нечем нейтрализовать. Поэтому будет все больше репрессивных методов, а они – против самых активных возрастных категорий, так что через какое-то время эффект будет обратным».

Минимальная доля затруднившихся ответить означает, что социальное пространство становится более поляризованным и активируется именно массив недовольных Путиным и нынешним положением вещей, а одновременно размывается и лояльное большинство, продолжает Гудков: «Мы приближаемся к ситуации 2011–2013 гг., когда был пик антипутинских настроений. Но сейчас социальная база недовольства гораздо шире: оно захватывает не только «креативный класс», присоединяются и бедные группы населения, потому что по ним нынешняя ситуация бьет сильнее. Однако пока эта масса раздражения сдерживается тем, что нет лидера, который мог бы консолидировать недовольство».

Главное же изменение в общественном сознании, на взгляд социолога, – восприятие Путина не как лидера, определяющего процесс, а как рутинной фигуры, не способной улучшить ситуацию: «Пока все держится на безальтернативности, но это скорее негативная оценка, ведь безальтернативность обеспечивается силовыми методами». Что же касается электоральных рейтингов, то это инерционная вещь, которая объясняется поверхностным отношением к выборам, знает Гудков: «Но за 1,5 года число решивших голосовать за Путина снизилось с 70 до 54%. И это реальное снижение – думаю, процесс будет продолжаться».

Эффект разочарования

После президентской кампании прошел год с небольшим, вопрос о новых выборах сейчас не находится в центре внимания, общественное мнение не мобилизовано, говорит руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «По аналогичным опросам в прошлом видно, что в первые годы после выборов вопрос о будущем голосовании воспринимался абстрактным и гипотетическим. В 2016 г., за два года до выборов, желание видеть Путина переизбранным перевалило за 60% и потом только росло».

Опрос показывает, что альтернативы Путину нет, продолжает он, а основная причина доверия к нему – именно отсутствие кого-то еще, на кого можно положиться: «Поддержка других политических фигур находится в зоне погрешности». Что касается не желающих переизбрания Путина в 2024 г., то нужно учитывать – действующее законодательство не предусматривает такой возможности, подчеркивает Бадовский: «Поэтому часть людей дают отрицательный ответ как легалистский, т. е. исходящий из соблюдения правовых норм».

Перед выборами-2018 рейтинг Путина надували, делались позитивные жесты и давались обещания, напоминает политолог Николай Петров, но потом власти провели пенсионную реформу и многие люди сильно разочаровались в президенте: «Поэтому рост числа тех, кто не хочет видеть Путина президентом после 2024 г., – это продолжение прошлогодней истории с падением рейтингов. Доля тех, кто хотел бы его видеть на прежнем посту, не меняется, но за счет неопределившихся растет доля тех, кто этого не хочет. Происходит поляризация: если раньше много людей не знало, что ответить, то сейчас они присоединяются к тем, кто не хочет видеть Путина президентом после 2024 г.».

Когда надувают рейтинг к выборам, к традиционному путинскому электорату добавляется 10–15% граждан, которые в обычное время не очень склонны его поддерживать, объясняет эксперт: «Как только выборы прошли, а затем были проведены негативно воспринятые реформы, все вернулось на круги своя».

Снижение доли тех, кто верит в способность Путина и далее справляться с проблемами страны, объясняется тем, что за 20 лет люди начали понимать, что надежд на позитивные изменения в будущем быть не может, считает политолог: «В выборном 2018 году никаких реальных достижений, кроме Крыма, у Путина не было, поэтому разогревали ожидания, что теперь-то власть начнет уделять внимание рядовым гражданам и заниматься повышением уровня жизни. Возник эффект очередного разочарования, и можно предположить, что он окончательный: 1–2 раза людям можно сказать, что чего-то хотели, но не получилось, но сейчас они поняли, что не приходится чего-то ожидать, когда тебе дают обещания, но они не реализуются».

Что же касается безальтернативности Путина, то люди понимают, что его рейтинг существует не в конкурентной системе, это рейтинг человека, которого ни с кем не сравнивают, продолжает Петров: «Путин превратил все вокруг себя в политическую пустыню. Но он не может избежать сравнения с самим собой 10-летней давности и себе проигрывает. Он ничего не может с этим сделать, не может выглядеть ярче, бойчее и, главное, перспективнее, чем он был 10 лет назад». Сегодня поддержка Путина – это «рационально-консервативные граждане», которые думают, готовы ли они идти на эксперимент по замене Путина на не известно кого, резюмирует эксперт: «И то, что сегодня многие готовы за него проголосовать, ничего не говорит о реальных предпочтениях граждан – им не из кого выбирать, они готовы смириться с тем, что есть».