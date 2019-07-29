В России стало больше бедных

По данным Росстата, за январь-март 2019 года их количество выросло на полмиллиона человек

Россия копит бедных Ярослав Чингаев для Ведомости

Число людей с доходами ниже прожиточного минимума в годовом выражении выросло за I квартал 2019 г. на 0,5 млн человек до 20,9 млн, сообщил Росстат. Это 14,3% населения страны (против 13,9% в I квартале 2018 г.).

На фоне роста цен на продукты, входящие в расчет прожиточного минимума, он вырос за это время на 7,2% (до 10 750 руб.), объясняет замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Светлана Мисихина. Инфляция за этот период составила 5,2% (а потребительская – 5,7%), реальные же доходы сократились на 2,5%. На фоне роста прожиточного минимума доходы не растут, что при прочих равных приводит к росту числа бедных, говорит Мисихина. Зарплаты и доходы отстают от роста цен на значимые для людей товары и услуги и бедность растет, согласна директор научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина.

Оценить точное число бедных, правда, можно будет лишь по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также другие доходы. Как правило, в I квартале уровень числа людей с доходами ниже прожиточного минимума самый высокий, указывает Росстат, в 2016–2017 гг. он составлял 16%, а в 2017 г. – 15%, но по итогам года во всех случаях снижался. Снижение инфляции к концу 2019 г. приведет к резкому уменьшению численности населения с доходами ниже прожиточного минимума, рассчитывает служба.

Даже сейчас 20,9 млн кажутся преуменьшенной цифрой из-за погрешностей в сборе информации, предупреждает Храпылина. Лучше оценить не доходы населения, а недоступные человеку товары и услуги при его доходах, считает она. По этой оценке цифры были бы выше раза в два, говорит Храпылина. Доля субъективно бедного населения (оценивают свое материальное положение как «плохое» и «очень плохое») в I квартале 2019 г. достигла 29,6% (против 25,3% в I квартале 2018 г.), оценивали эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Рост доходов россиян и снижение бедности – одна из ключевых задач президента России Владимира Путина на этот президентский срок. До 2024 г. число тех, кто живет за чертой бедности, должно сократиться вдвое – до 6,6%, и наибольший вклад принесет ускорение роста экономики, рост доходов населения, ежегодное повышение МРОТ и меры социальной и адресной поддержки, рассчитывало правительство в Основных направлениях своей работы до 2024 г.

Уже в 2019 г. по его плану достижения целей до 2024 г. уровень бедности снизится до 12%.

Риски недостижения этих целей очень высоки, писала Счетная палата: многие меры переоценены или вовсе непонятно, как посчитаны. Достичь многих целей Путина в поставленные сроки невозможно, а желаемый уровень бедности недостижим даже в самом оптимистичном сценарии, писало Bloomberg со ссылкой на источники.

Проблема усугубляется тем, что в стремлении сохранить привычный уровень потребления люди стали наращивать долг. В итоге доля домохозяйств с непогашенными кредитами в мае 2019 г. достигла 44%. Минэкономразвития готовит предложения, чтобы помочь закредитованному населению, которое «попадет в трудную жизненную ситуацию».

Но кому именно помогать, пока непонятно – критерии бедности критиковал даже премьер Дмитрий Медведев: во всем мире исходят в большей степени из расходов человека, а не просто отталкиваются от доходов. Чтобы оказывать более адресную помощь бедным, нужен их социальный портрет, учитывающий специфику ситуации и потребности, образование и здоровье, указывал он. Такой портрет должен появиться уже в этом году, после того как Минтруд завершит обследования домохозяйств в восьми пилотных регионах и поймет, насколько данные Росстата совпадают с реальной ситуацией, пояснила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Пока же, по ее данным, социальную поддержку получают лишь 22% бедных.

Ключевая группа бедных – семьи с детьми до 16 лет, указывали эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики. Власти поддерживают такие семьи выплатами, связанными с рождением детей, например с помощью материнского капитала. Но эффективность такой помощи остается под большим вопросом – так, материнским капиталом полностью или частично воспользовалось только 64% тех, кому он полагается.