Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров в Сибири

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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого последний предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири, сообщается на сайте Кремля.

Путин искренне поблагодарил Трампа «за столь внимательное отношение и предложение о помощи и поддержке». Он отметил, что в случае необходимости воспользуется предложением, и рассказал Трампу о том, что в Сибири уже создана «мощная авиагруппировка» для борьбы с пожарами. Путин оценил шаг со стороны Трампа «как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения».

Как отмечает Кремль, разговор состоялся по инициативе США.

Лесные пожары в Сибири начались в начале июля. В Иркутской области, Красноярском крае и в двух районах Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации. 30 июля в Красноярский край прибыл первый заместитель руководителя МЧС Александр Чуприян, который сообщил, что тайга в Сибири и частично на Дальнем Востоке горит на площади 3 млн га и пожар продолжает распространяться.

Часть территории, которая охвачена пожаром, не тушат, поскольку она относятся к так называемым зонам контроля. Согласно приказу Министерства природных рерусов, подписанному в 2015 г., власти регионов могут признать тушение пожаров экономически нецелесообразным из-за того, что огонь не несет угрозы населенным пунктам или объектам экономики, а прогнозируемые затраты на тушение превышают возможным вред. Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин поручил пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров.

31 июля Путин после доклада министра по чрезвычайным ситуациям поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири. После этого Сергей Шойгу дал указание создать авиагруппировку в зоне лесных пожаров — туда были отправлены 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации, оборудованные специальной техникой.

На проблему пожаров в России ранее обратили внимание знаменитости, в частности певица Полина Гагарина, телеведущие Максим Галкин и Ирена Понарошку, комик Семен Слепаков, рэпер Баста. 31 июля к ним присоединился голливудский актер Леонардо Ди Каприо.

«Думайте о пожарах, когда идете голосовать». Галкин, Ди Каприо и другие звезды о пожарах в Сибири