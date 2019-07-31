Путин поручил военным помочь в тушении пожаров в Сибири

На фото: сотрудники министерства охраны природы Якутии борются с природными пожарами Министерство охраны природы Якутии / РИА Новости

Минобороны направит в зону лесных пожаров 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных техникой для тушения пожаров, говорится в сообщении ведомства. Самолеты вылетят в Красноярск в ближайшее время. Сейчас экипажи получают инструктаж и завершают предполетную подготовку. Подключиться к тушению пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке военным поручил президент Владимир Путин.

Накануне в Красноярский край прибыл первый замглавы МЧС Александр Чуприян, там особенно напряженная ситуация с лесными пожарами. Он сообщил, что тайга в Сибири и частично на Дальнем Востоке горит на площади 3 млн га и пожар продолжает распространяться. Согласно данным Авиалесохраны, около 2,88 млн га леса при этом не тушили по состоянию на утро 31 июля. Эти территории относятся к так называемым зонам контроля. Эти зоны, согласно нормативам Минприроды, определяют власти регионов.

В 2015 г. Минприроды утвердило поправки, регламентирующие право властей регионов определять зоны контроля – территории, где тушение пожаров можно признать экономически нецелесообразным. Это происходит, если огонь не несет угрозы населенным пунктам или объектам экономики, а прогнозируемые затраты на тушение превышают возможный вред. Экологи из Greenpeace призывают отменить эту норму, поскольку от пожаров гибнут леса, животные и птицы, а от смога страдают местные жители.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу и руководителям регионов в течение августа пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров, однако ведомство не сообщило, планирует ли отменить спорный норматив.

Лесные пожары в Сибири начались в начале июля, режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии. Ветер распространил дым от пожаров на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. По данным «Greenpeace Россия», дым уже перевалил за Уральские горы и попал в Поволжье. В организации предупредили, что при сохранении текущих погодных условий дымовая завеса может достигнуть Москвы. Также в Greenpeace отмечают, что часть дыма ушла на восток. «Мы видим его шлейф, который читается до Аляски. То есть он проходит больше 5000–6000 км. Это задымление планетарного масштаба», – рассказал в интервью «Вечерней Москве» руководитель противопожарного отдела российского отделения Greenpeace Григорий Куксин.

Он предположил, что в этом году Россия побьет «антирекорд по площадям, пораженным пожаром». «Это чудовищные площади, значительно больше, чем спасатели способны потушить. У нас в стране вообще нет сил, чтобы справиться с такими пожарами», – считает Куксин.

Жители регионов, в которых горит лес, жалуются на проблемы с дыханием и публикуют в соцсетях фото задымленных населенных пунктов. На проблему пожаров в России обратили внимание знаменитости: певица Полина Гагарина, телеведущие Максим Галкин и Ирена Понарошку, комик Семен Слепаков, рэпер Баста и др. Сегодня к ним присоединился голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который является активным защитником окружающей среды и животных. Он опубликовал на своей странице в Instagram видео, призывающее обратить внимание на беспрецедентные лесные пожары в Сибири, задымление от которых видно даже из космоса. Также в видео приводятся данные Всемирной метеорологической организации о том, что лесные пожары выбрасывают в воздух столько углекислого газа в месяц, сколько вся Швеция за год.

Российские города на Урале и в Сибири окутал смог