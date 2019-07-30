Минприроды пересмотрит подход к тушению лесных пожаров
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу и руководителям регионов пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Необходимо пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров таким образом, чтобы не только исключить вероятность перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики, но и предотвратить задымление населенных пунктов», – говорится в сообщении. Уточняется, что эта работа будет проводиться до конца августа. Ведомство не исключает, что в случае пересмотра границ зон контроля потребуется привлечение дополнительных сил и средств. Однако ведомство не указывает, будет ли к следующему сезону пересмотрен нормативный акт, позволяющий регионам не тушить лесные пожары.
Как ранее заявлял первый замглавы МЧС Александр Чуприян, тушение лесных пожаров в труднодоступных районах Сибири всегда было убыточным, но ситуация в этом году стала настолько серьезной, что об экономии ресурсов «думать слишком поздно».
По данным МЧС России, сейчас в Сибири горит более 3 млн га леса. Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен на территории всего Красноярского края и Иркутской области, там обстановка оценивается как крайне тяжелая. При этом ветер распространил дым от пожаров на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. Местные жители жалуются на проблемы с дыханием и публикуют в соцсетях фотографии окутанных дымом городов. Greenpeace предупредил, что дымовая завеса может достигнуть Москвы в случае сохранения погодных условий.
В 2015 г. Минприроды утвердило поправки, устанавливающие право властей регионов определять зоны контроля – территории, где тушение пожаров можно признать экономически нецелесообразным. Это происходит, если огонь не несет угрозы населенным пунктам или объектам экономики, а прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред. Экологи призывают отменить эту норму, поскольку от пожаров гибнут леса, животные и птицы, а от смога страдают местные жители. Петицию с призывом ввести режим ЧС во всей Сибири и принять усиленные меры для ликвидации лесных пожаров к 13.40 мск 30 июля подписали более 700 000 человек.