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Greenpeace: дым от сибирских пожаров может дойти до Москвы

Задымление от лесных пожаров в Сибири может накрыть Москву, если сохранится направление ветра, сообщил руководитель противопожарного отдела российского отделения Greenpeace Григорий Куксин в интервью «Вечерней Москве».

«До Москвы он теоретически долететь может, если будет такой же сильный ветер на запад, как было несколько дней назад. Тогда дым перевалил за Уральские горы и попал в Поволжье», – заявил он. Эксперт также отметил, что москвичам рано опасаться за свое здоровье, поскольку возможная дымка несопоставима со смогом, накрывающим города в Сибири. При этом источник дыма сохраняется, поэтому в ближайшие недели ситуация вряд ли изменится.

Куксин подчеркнул, что 2019 год – один из самых сложных с точки зрения лесных пожаров за всю историю наблюдений. «Мы, скорее всего, побьем антирекорд по площадям, пораженным пожаром. Уже сгорело порядка 12 млн га леса», – отметил он. Эксперт также назвал заявление губернатора Красноярского края Александра Усса о том, что тушить лесные пожары бессмысленно, «несправедливым по отношению к сибирякам», поскольку из-за задымления воздуха в городах всегда растет смертность.

Ранее в МЧС сообщили, что в Сибири горит более 3 млн га леса. Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен на территории всего Красноярского края и Иркутской области, частично в Бурятии. Петицию с призывом ввести режим ЧС во всей Сибири и принять усиленные меры для ликвидации лесных пожаров к 9.20 мск 30 июля подписали более 650 000 человек. Ветер распространил дым на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. Местные жители жалуются на проблемы с дыханием и публикуют в соцсетях фотографии окутанных дымом городов.