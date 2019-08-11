Роскомнадзор потребовал от Google перестать рекламировать незаконные митинги
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Роскомнадзор направил Google письмо с требованием прекратить использование YouTube для рекламирования незаконных массовых мероприятий. Об этом сообщается на сайте ведомства. По данным Роскомнадзора, оппозиционные YouTube-каналы покупают у принадлежащего Google видеохостинга рекламные инструменты, например push-уведомления, чтобы распространять информацию о несогласованных акциях.
При этом такие push-уведомления приходят даже тем пользователям, которые не подписаны на данные YouTube-каналы, утверждает Роскомнадзор. А несогласованные мероприятия, которые рекламируются на YouTube, направлены в том числе на срыв выборов федерального и регионального значения, отмечается в сообщении ведомства.
Если Google не отреагирует на требование, это будет расцениваться как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению выборов в России, добавил Роскомнадзор. В этом случае ведомство пообещало компании «адекватную реакцию».
В Москве за последний месяц прошли пять крупных акций протеста из-за выборов в Мосгордуму. Только две из них были согласованы с властями, в том числе последняя – 10 августа. В субботу митинг на проспекте Академика Сахарова собрал, по данным «Белого счетчика», более 50 000 человек. МВД сообщило о 20 000 протестующих. Митинг был согласован с властями, поэтому на нем задержаний почти не было. Однако после его окончания часть протестующих отправилась в центр города, там, по данным «ОВД-инфо», были задержаны более 200 человек.
Две предыдущие акции – 27 июля и 3 августа – не были согласованы с властями. На первой из них, по данным «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, на второй – 1001. МВД сообщило о 1074 и 600 задержанных соответственно. После акции 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому задержаны более 10 человек.
Первая акция из-за выборов в Мосгордуму прошла 14 июля – на ней задержали более 20 человек, протестующие пытались объявить бессрочный протест во дворе Мосгоризбиркома. Согласованный митинг на Сахарова 20 июля собрал более 20 000 человек.