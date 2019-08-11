Роскомнадзор потребовал от Google перестать рекламировать незаконные митинги

Татьяна Флегонтова / ТАСС

Роскомнадзор направил Google письмо с требованием прекратить использование YouTube для рекламирования незаконных массовых мероприятий. Об этом сообщается на сайте ведомства. По данным Роскомнадзора, оппозиционные YouTube-каналы покупают у принадлежащего Google видеохостинга рекламные инструменты, например push-уведомления, чтобы распространять информацию о несогласованных акциях.

При этом такие push-уведомления приходят даже тем пользователям, которые не подписаны на данные YouTube-каналы, утверждает Роскомнадзор. А несогласованные мероприятия, которые рекламируются на YouTube, направлены в том числе на срыв выборов федерального и регионального значения, отмечается в сообщении ведомства.

Если Google не отреагирует на требование, это будет расцениваться как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению выборов в России, добавил Роскомнадзор. В этом случае ведомство пообещало компании «адекватную реакцию».

В Москве за последний месяц прошли пять крупных акций протеста из-за выборов в Мосгордуму. Только две из них были согласованы с властями, в том числе последняя – 10 августа. В субботу митинг на проспекте Академика Сахарова собрал, по данным «Белого счетчика», более 50 000 человек. МВД сообщило о 20 000 протестующих. Митинг был согласован с властями, поэтому на нем задержаний почти не было. Однако после его окончания часть протестующих отправилась в центр города, там, по данным «ОВД-инфо», были задержаны более 200 человек.

Две предыдущие акции – 27 июля и 3 августа – не были согласованы с властями. На первой из них, по данным «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, на второй – 1001. МВД сообщило о 1074 и 600 задержанных соответственно. После акции 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому задержаны более 10 человек.

Первая акция из-за выборов в Мосгордуму прошла 14 июля – на ней задержали более 20 человек, протестующие пытались объявить бессрочный протест во дворе Мосгоризбиркома. Согласованный митинг на Сахарова 20 июля собрал более 20 000 человек.

Парфенов, Face, Oxxxymiron. Кто пришел на митинг в центре Москвы