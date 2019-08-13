Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

Максим Стулов / Ведомости

Мосгорсуд отменил решение Центризбиркома, отказавшего члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, передает «Интерфакс». «Мосгорсуд... обязал окружную избирательную комиссию по выборам в депутаты Мосгордумы 7 созыва по одномандатному избирательному округу 43 зарегистрировать в качестве кандидата в депутаты Митрохина», – заявила агентству пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

В начале июля Митрохин подал документы на регистрацию. Он выдвигался по 43-му округу (районы Арбат, Пресненский, Хамовники). В середине июля окружная комиссия отказала ему в регистрации из-за того, что процент брака собранных им подписей составил более 10%, часть подписей была признана недействительной. Митрохин подал жалобу на решение окружной комиссии в Мосгоризбирком. Тот, в свою очередь, удовлетворил жалобу, признав недействительными 415 подписей, а достоверными – 4525 подписей, что является основанием для регистрации, и предложил окружной комиссии пересмотреть решение. Однако она повторно отказала Митрохину, признав недействительными 489 подписей. Достоверными были признаны 4451 подпись, что недостаточно для регистрации, решила рабочая группа окружной комиссии. После повторного отказа Митрохин подал иск в суд.

По мнению Митрохина, суд был объективным. «Это подтверждает сама процедура проверки выбракованных подписей, потому что судья лично в присутствии прокурора, моем и представителей окружной комиссии проверил каждую подпись и выслушал аргументы сторон», – рассказал политик. По его словам, во время суда представители Мосгоризбиркома изменили свою позицию, поддержав повторный отказ окружной комиссии. «Представители окружной комиссии были недовольны тем, что судья принял ходатайство о немедленной регистрации, мотивируя это тем, что очень быстро комиссия не может собраться, необходимо не менее двух дней», – уточнил Митрохин.

Ранее избирательные комиссии муниципальных округов Москвы отказали в регистрации оппозиционерам и независимым кандидатам. В их числе сторонники оппозиционера Алексея Навального Илья Яшин и Любовь Соболь, муниципальный депутат Юлия Галямина, член партии «Яблоко» Елена Русакова, председатель «Партии перемен» Дмитрий Гудков, а также Владимир Милов и Иван Жданов. С середины июля в Москве прошло уже несколько согласованных и несогласованных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов. На последний митинг, состоявшийся 10 августа, по данным МВД, пришли 20 000 человек. В свою очередь проект «Белый счетчик» насчитал около 60 000 участников акции.

Выборы в Мосгордуму состоятся в единый день голосования – 8 сентября. Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что для участия в выборах зарегистрированы 233 кандидата, 57 претендентам в регистрации отказали.