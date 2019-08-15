Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4877 от 15.08.2019 под заголовком: Как выбрать из двух зол

Навальный предлагает москвичам голосовать за любых кандидатов, кроме провластных

Но даже если стратегия «умного голосования» сработает, Мосгордума останется лояльной власти, предупреждает эксперт

ВЦИОМ в недавнем опросе спрашивал москвичей о том, кто из кандидатов, допущенных к выборам в Мосгордуму, ассоциируется с выдвиженцами власти, а кто с оппозицией. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, попавших в выборку ВЦИОМа.

Муниципальный депутат Северного Измайлова Дмитрий Барановский говорит, что первая группа вопросов по традиции касалась снятия кандидатов и отношения к митингам, вторая – отношения к кандидатам и предпочтений при голосовании. Но появились и новые вопросы – в частности, кто из перечисленных кандидатов ассоциируется с властью, а кто с оппозицией. У другого опрошенного ВЦИОМом интересовались, как он поступит, если кандидата, за которого он хотел проголосовать, не допустили к выборам: проголосует за другого, испортит бюллетень и т. д.

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