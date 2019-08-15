Навальный предлагает москвичам голосовать за любых кандидатов, кроме провластных
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
ВЦИОМ в недавнем опросе спрашивал москвичей о том, кто из кандидатов, допущенных к выборам в Мосгордуму, ассоциируется с выдвиженцами власти, а кто с оппозицией. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, попавших в выборку ВЦИОМа.
Муниципальный депутат Северного Измайлова Дмитрий Барановский говорит, что первая группа вопросов по традиции касалась снятия кандидатов и отношения к митингам, вторая – отношения к кандидатам и предпочтений при голосовании. Но появились и новые вопросы – в частности, кто из перечисленных кандидатов ассоциируется с властью, а кто с оппозицией. У другого опрошенного ВЦИОМом интересовались, как он поступит, если кандидата, за которого он хотел проголосовать, не допустили к выборам: проголосует за другого, испортит бюллетень и т. д.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}