Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве

Alexander Zemlianichenko / AP

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал проведение акций протеста в Москве. «Все это связано с электоральным циклом. В 2014 г. к выборам не было допущено 111 человек (прошлые выборы в Мосгордуму – "Ведомости"). В этом году – 56, там были сфальсифицированы подписи, как утверждают специалисты», – сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Путин также напомнил, что один из ранее незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы «отстоял право участвовать в выборах в суде».

Российский президент, отвечая на вопрос о демонстрациях в Москве, сравнил их с французскими протестами. «Как мы знаем, не только в России происходят события подобного рода. Я в гостях и мне не удобно об этом говорить, но вынужден, поскольку вы задаете такие вопросы, – сказал российский президент. – Мы все знаем события, связанные с так называемыми "желтыми жилетами" (выступают против повышения цен на топливо. – "Ведомости"), в ходе которых, по нашим подсчетам, погибло 11 человек. 2500 получили ранения. 2000 полицейских в том числе. Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице, и будем делать все для того, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона».

Президенту России понравилось, как прошли согласованные митинги в Москве. «И в июле, и в августе были проведены массовые мероприятия, митинги тех граждан, которые хотели выразить подобным образом свой протест. Они были заявлены и санкционированы властями. Прошли мирно. И без всяких эксцессов. И я хотел бы, чтобы у нас в дальнейшем проходило именно таким образом. И в других странах не исключение, чтобы без эксцессов и нарушения действующего закона», – отметил Путин.

В Москве с середины июля проходят акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Три из шести акций (20 июля, 10 и 17 августа) протеста были согласованы с мэрией и проходили на проспекте Сахарова. Две другие акции протеста – 27 июля и 3 августа – закончились разгоном митингующих и массовыми задержаниями.

Ранее со стороны Кремля комментировал протесты в Москве пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В России ежедневно происходит огромное количество событий, которые являются, естественно, вопросами для внимания президента, и совсем не по каждому ему нужно высказывать свою точку зрения», – сказал Песков 13 августа. На вопрос, считает ли Путин события чем-то из ряда вон выходящим, пресс-секретарь отвечал: «Безусловно, нет». Тогда же Песков сказал, что «нужно четко дифференцировать – легитимные, согласованные заранее в установленном порядке акции того или иного характера, а также действия, которые, наверное, подпадают под попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки».

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования – 8 сентября. В середине июля окружные избиркомы отчитались перед Мосгоризбиркомом о рассмотрении документов кандидатов в депутаты. Всего было зарегистрировано 233 кандидата, еще 57 подавшим документы было отказано. В числе получивших отказ в регистрации оказались юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и другие оппозиционеры.

Член партии «Яблоко» Сергей Митрохин стал единственным из незарегистрированных кандидатов, который смог оспорить в суде отказ Центризбиркома. 13 августа Мосгорсуд обязал окружной избирком зарегистрировать кандидата незамедлительно – в течение суток.

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму