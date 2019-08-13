Кремль осудил жестокость полиции на митингах

Евгений Разумный / Ведомости

Кремль впервые прокомментировал акции протеста в Москве из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимым несоразмерное применение силы органами правопорядка против участников акций. Но действия по пресечению беспорядков в Кремле считают абсолютно оправданными.

Несоразмерное применение силы

«Мы считаем, первое – абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти, и считаем абсолютно оправданными действия правоохранителей в пресечении общественных беспорядков», – сказал Песков журналистам.

«Здесь нужно четко дифференцировать – легитимные, согласованные заранее в установленном порядке акции того или иного характера, а также действия, которые, наверное, подпадают под попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки. Это совершенно разные явления», – добавил он. На вопрос, являются ли любые несогласованные акции попытками организации массовых беспорядков, Песков отвечать отказался, пояснив, что не хочет выступать адвокатом какой-либо из сторон.

На замечание журналиста, что по закону массовые беспорядки должны сопровождаться насилием, погромами, поджогами и вооруженным сопротивлением представителям власти, чего вроде бы не наблюдалось, Песков сказал: «По крайней мере, насилие в отношении представителей органов правопорядка имело место». По его словам, сейчас выполняются следственные действия, необходимые для того, чтобы подтвердить или опровергнуть случаи, которые можно квалифицировать как массовые беспорядки. В итоге решение должен принять суд.

Песков также прокомментировал ситуацию с избиением москвички Дарьи Сосновской. Ее ударил в живот полицейский во время акции протеста 10 августа, а затем она получила удар по голове, когда ее пытались затащить в автозак. Жесткое задержание попало на видео и вызвало большой резонанс. Девушка подала заявление в СК с просьбой выяснить личность сотрудника, неоправданно применившего силу, и привлечь его к ответственности. Позже девушку госпитализировали и диагностировали у нее сотрясение мозга.

«Безусловно, мы фиксируем и обращаем внимание на все материалы, которые появляются, где совершенно очевидно запечатлены случаи, по факту которых, кстати, ведется внутреннее служебное расследование, внутренняя проверка», – сказал пресс-секретарь президента. Песков добавил, что все иски должны расследоваться и затем рассматриваться в суде.

Военкоматы и приставы

Перед акцией 27 июля пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы сообщила, что на митинге будут искать уклонистов, чтобы затем вручить им повестки. По итогам акции Следственный комитет заявил об обнаружении 134 уклонистов среди задержанных. Всего на акции в тот день, по данным «ОВД-инфо», задержали 1373 человека. Не обошлось и без курьезов: после митинга повестку в военкомат, адресованную гражданину Цветкову Марию Владимировичу, получила корреспондент агентства Reuters Мария Цветкова.

К поиску должников среди участников акции также подключились судебные приставы. По данным московского управления службы судебных приставов, у задержанных обнаружили долги на общую сумму 26 млн руб.

На вопрос журналистов, координировались ли эти действия ведомств, Песков ответил отрицательно. «Не нужно искать черную кошку там, где ее нет. Никаких нет центров принятия решений, ведомства выполняют свои функции. Говорить, что судебные приставы взыскивают деньги с тех, кто принимал участие в митинге, глупо». На замечание журналиста, что приставы сами отчитались о работе с протестующими в эфире телеканала «Москва 24», Песков возразил: «Это понятно, но они могут также отчитаться о том, что они работают также по всем остальным гражданам, которые являются должниками. В том числе они работают и по тем, кто участвует в этих действиях, которые могут квалифицироваться как общественные беспорядки». Вопрос о повестке, которую получила Мария Цветкова, Песок переадресовал в военкомат и Министерство обороны.

Как Кремль не замечал протесты

В Москве уже несколько недель регулярно проходят акции протеста против действий избиркомов, которые отказались регистрировать оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Мосгоризбирком отказался отменять эти решения, что вызвало возмущение избирателей. Большинство незарегистрированных кандидатов арестованы московскими судами за участие или призывы к участию в несогласованных акциях. Митинги и шествия, не согласованные с властями города, разгоняла полиция и ОМОН. Участников акций и случайных прохожих задерживали с применением силы. Согласно данным «ОВД-инфо», на акции 27 июля были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001. МВД насчитало 1074 и 600 задержанных соответственно. По итогам акции 27 июля заведено дело о массовых беспорядках, по нему проходят 14 фигурантов, из которых 13 человек уже помещены под арест.

10 августа на проспекте Сахарова в Москве прошел самый массовый за последние семь лет митинг – его посетило почти 50 000 человек (данные «Белого счетчика»). Участники акции призывали освободить всех, кто был арестован на предыдущих протестных акциях, в том числе по делу о массовых беспорядках, а также допустить на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов.

Российский президент Владимир Путин акции протеста в Москве не комментировал и график своих мероприятий не менял. Например, 27 июля, когда в столице проходили массовые задержания, Путин погружался на дно Финского залива с помощью батискафа. 10 августа президент прокатился на мотоцикле по Крыму с байкерами из клуба «Ночные волки».

По словам Пескова, протесты происходят во многих странах мира, поэтому события в Москве нельзя назвать политическим кризисом. «В европейских столицах, во всем мире происходят акции протеста, иногда эти акции имеют смешанный характер – такой протестно-гулятельно-развлекательный характер», – заключил пресс-секретарь президента.

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