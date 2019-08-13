Отбить избившего
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Жестокость полиции и Росгвардии на акциях протеста чем дальше, тем отчетливее становится новым поводом консолидации и роста недовольства. Безнаказанность садистов в форме, покрывательство начальства, отписки вместо разбирательств, по существу, опасны не только для тех, кого бьют, – это развращает и тех, кто бьет, размывая границы закона и подогревая гнев общества.
Меньше суток потребовалось активистам, чтобы вычислить сотрудника полиции, который, предположительно, ударил в живот 26-летнюю Дарью Сосновскую, когда ее с уже заведенными за спину руками вели в автозак после задержания в районе Китай-города вечером 10 августа. Имя бойца 2-го оперативного полка управления МВД по Москве, как сообщил Telegram-канал Baza, им назвали коллеги полицейского, пожелавшие остаться неизвестными; авторы канала обратились в ГУВД с просьбой проверить причастность этого полицейского к избиению. Спустя несколько часов ГУВД заявило, что полицейский, чье имя было обнародовано, не имеет «никакого отношения к инциденту», и анонсировало проверку, пообещав наказать виновных.
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