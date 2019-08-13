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Получившей при задержании удар девушке диагностировали сотрясение мозга

У Дарьи Сосновской, задержанной на митинге 10 августа и получившей удар от полицейского, диагностировано сотрясение мозга. Об этом сообщила правозащитному проекту «Зона права» ее адвокат Татьяна Молоканова. «Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушиб мягких тканей головы», – пересказала Молоканова диагноз, поставленный в московской клинической больнице № 67. По ее словам, Сосновская от госпитализации отказалась.

О том, что Сосновская обратилась к врачам и что ее везут в больницу, Молоканова рассказала «Зоне права» вечером накануне, 12 августа.

Сосновская была задержана в районе Китай-города после митинга на проспекте Сахарова, прошедшего 10 августа. Ее задержание попало на видео: на нем видно, как полицейский бьет ее в живот. 12 августа она попросила Следственный комитет возбудить дело против неустановленного сотрудника 2-го оперативного полка ГУ МВД по Москве по п. «б» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий с применением насилия). По ее словам, ее задержали после того, как она вступилась за задержанного мужчину с хромотой. Помимо удара в живот она получила также удар по голове, отметила Сосновская.

Московское управление МВД сообщило, что начало служебную проверку.

Митинг на проспекте Сахарова, согласованный с властями Москвы, стал самым массовым за последние семь лет. По данным «Белого счетчика», его посетило почти 50 000 человек. Участники акции требовали освободить граждан, арестованных по делу о массовых беспорядках, а также допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. После митинга часть участников отправились в район Китай-города, где были задержания.

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