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На митинге 27 июля в Москве будут искать уклонистов

Уклоняющихся от военной службы будут искать на несогласованном митинге 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Анализ проведенных в Москве массовых публичных акций показал, что среди их участников много лиц, уклоняющихся от военной службы, рассказали в департаменте. Для их выявления с целью последующего призыва в городе будут задействованы специальные группы.

У задержанных на акции молодых людей будут проверять законность получения ими военных билетов, сказал «Интерфаксу» источник, близкий к столичному военкомату. По его словам, возможны отмены решения о предоставлении отсрочки. О несовершеннолетних информация будет вноситься в личные дела, «в том числе возможны варианты службы с более суровыми климатическими условиями», добавил собеседник агентства.

В Москве 20 июля прошел согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На нем политик Алексей Навальный призвал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля. За это суд 24 июля арестовал его на 30 суток.