Встреча Путина и Макрона может помочь реанимации «нормандской четверки»

Алексей Дружинин / ТАСС

Одной из ключевых тем переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, прошедших в понедельник в летней резиденции французского президента «Форт Брегансон» на Лазурном берегу, стало урегулирование конфликта на Украине в рамках «нормандской четверки» (Франция, Германия, Украина и Россия). Об этом заявили журналистам оба лидера перед началом встречи.

Макрон сообщил, что намерен поговорить с Путиным «об Украине, украинском кризисе» и о позиции нового украинского президента Владимира Зеленского. «Я знаю, что президент Путин с ним беседовал несколько раз, так что мы сможем об этом поговорить, подготовить будущие встречи и вместе с Зеленским, Путиным и [канцлером Германии Ангелой] Меркель постараемся рассмотреть возможность созыва «нормандского формата» через несколько недель». Российский президент подтвердил, что готов проинформировать французского коллегу о последних контактах с Зеленским, и многозначительно добавил: «Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают такой осторожный оптимизм».

Отвечая на вопрос журналистов, созрели ли условия для проведения саммита «нормандской четверки» – ведь Путин ранее говорил, что встреча ради встречи никому не нужна, – Макрон назвал новыми факторами избрание Зеленского президентом и предпринятый им «целый ряд мужественных шагов». «Мы должны проводить встречу при условии, если будут действительно достигнуты ощутимые результаты, – согласился он. – И мы оговорим все шаги, которые можем предпринять с каждой стороны. Через несколько дней пройдет встреча наших дипломатических советников, чтобы подготовить следующий саммит «нормандской четверки».

Путин, в свою очередь, предложил «добиваться того, о чем договаривались раньше»: «Например, мы пошли в 2016 г. на значительный компромисс, когда фактически видоизменили имплементацию закона об особом статусе Донбасса <...> чтобы он был имплементирован [сначала] на временной основе». Но в любом случае альтернативы «нормандскому формату» не существует и Россия, безусловно, будет его поддерживать, добавил он.

Европейские СМИ тоже выделили украинское урегулирование как центральную тему переговоров в «Форте Брегансон». «Украина – главная проблема безопасности в центре Европы, которую необходимо решить, чтобы у нас были стабильные отношения с Россией», – заявил Financial Times высокопоставленный французский чиновник. По мнению издания, сильные деловые и торговые связи с Москвой делают Париж одним из ключевых партнеров России в Европе. При этом надежды на успех встречи усилились благодаря изменению меры пресечения фигуранту дела Baring Vostok Филиппу Дельпалю, который 15 августа после шести месяцев в СИЗО был решением Мосгорсуда переведен под домашний арест, подчеркивает газета.