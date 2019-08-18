Кремль объявил о возобновлении контактов в сфере безопасности с Францией

Статья опубликована в № 4879 от 19.08.2019 под заголовком: Москва и Париж разговорились

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Путин и Макрон рассчитывают на двусторонние отношения, чтобы решить свои проблемы Михаил Метцель / ТАСС

Россия и Франция возобновят контакты по линии безопасности, прерванные после начала украинских событий в 2014 г. Стороны согласовали проведение 9 сентября в Москве Совета сотрудничества по вопросам безопасности, в котором будут участвовать министры иностранных дел и обороны двух стран. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам в пятницу накануне визита Владимира Путина во Францию. Формат «2 + 2» очень важен «с точки зрения выработки совместных подходов к актуальным международным проблемам и проблемам в области безопасности», пояснил Ушаков. По его словам, в последнее время контакты по политической линии между Москвой и Парижем активизировались: кроме неоднократных встреч и телефонных разговоров президентов Путина и Эмманюэля Макрона, состоялись также встречи премьеров двух стран.

Из стран G7 переговоры в формате «2 + 2» у России в настоящее время сохраняются только с Японией.