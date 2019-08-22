США и Венесуэла признали факт секретных переговоров

Венесуэла и США ведут переговоры о выходе из тупика, однако, по американской версии, речь идет лишь об отставке президента Мадуро Ariana Cubillos / AP

США ведут переговоры с представителями действующей власти Венесуэлы, чтобы создать условия для ухода президента Николаса Мадуро и проведения свободных выборов. Об этом заявил во вторник президент Дональд Трамп после того, как 19 августа агентство Associated Press со ссылкой на представителя американской администрации сообщило о секретных переговорах с председателем Национальной конституционной ассамблеи (орган, поддерживающий администрацию Мадуро. – «Ведомости») Диосдадо Кабельо.

Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), цель Кабельо – получить от США гарантии, что он сможет остаться в венесуэльской политике и не столкнуться с санкциями, когда режим Мадуро потеряет власть. Источник издания утверждает, что участники переговоров хотят получить международные гарантии безопасности, которые будут выполнены любым новым правительством, и избежать «возмездия, преследования, насилия». Также сообщается, что Кабельо хочет, чтобы его движение, известное как «Чавизм» (сторонники покойного президента Уго Чавеса), имело возможность участвовать в выборах.

Публично администрация Трампа заявляет, что единственным вопросом переговоров является дата ухода президента Мадуро. Однако источники WSJ, знакомые с американской стратегией, говорят, что секретные связи также используют для ослабления Мадуро и раскола в его окружении. Сам президент Мадуро сообщил в телеобращении, что его представители ведут переговоры с его прямого разрешения.

Чиновники в администрации Трампа признались изданию, что их усилия за последние восемь месяцев по смещению Мадуро и замене его на лидера оппозиции Хуана Гуайдо зашли в тупик, что привело их к изучению различных центров власти Венесуэлы и людей, которые их возглавляют. Человек, знакомый с переговорами, сказал, что они должны идти быстро и дать результат «в ближайшие несколько месяцев, если не недель», иначе администрации Трампа будет сложно оставаться гибкой и идти на уступки.

С этим согласен Дмитрий Розенталь, заместитель директора по научной работе Института Латинской Америки РАН: «Трамп входит в избирательную кампанию, и ему важно рапортовать об успехах в Венесуэле». К тому же в январе закончатся полномочия Гуайдо как спикера парламента и это потребует политических решений, уверен эксперт.

По мнению Розенталя, возможны оба варианта: как одобренные Мадуро контакты, так и сепаратные инициативы у него за спиной. Между президентом и Кабельо были напряженные отношения, напоминает он. При этом сложно представить, как именно американцы смогут дать Кабельо какие-либо гарантии, если в США он изображается прессой как один из лидеров наркокартеля, продолжает эксперт. Что же касается других участников переговоров, они, вероятно, хотели бы получить гарантии, связанные с личной безопасностью и финансами, думает Розенталь. Например, Вашингтон вычеркнул из списка санкций бывшего начальника национальной разведки Мануэля Фигуэра после того, как он поддержал оппозицию.