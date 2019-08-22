Политика / Международная жизнь

США и Венесуэла признали факт секретных переговоров

Однако, по американской версии, речь идет лишь о дате ухода президента Мадуро

США ведут переговоры с представителями действующей власти Венесуэлы, чтобы создать условия для ухода президента Николаса Мадуро и проведения свободных выборов. Об этом заявил во вторник президент Дональд Трамп после того, как 19 августа агентство Associated Press со ссылкой на представителя американской администрации сообщило о секретных переговорах с председателем Национальной конституционной ассамблеи (орган, поддерживающий администрацию Мадуро. – «Ведомости») Диосдадо Кабельо.

Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), цель Кабельо – получить от США гарантии, что он сможет остаться в венесуэльской политике и не столкнуться с санкциями, когда режим Мадуро потеряет власть. Источник издания утверждает, что участники переговоров хотят получить международные гарантии безопасности, которые будут выполнены любым новым правительством, и избежать «возмездия, преследования, насилия». Также сообщается, что Кабельо хочет, чтобы его движение, известное как «Чавизм» (сторонники покойного президента Уго Чавеса), имело возможность участвовать в выборах.

Публично администрация Трампа заявляет, что единственным вопросом переговоров является дата ухода президента Мадуро. Однако источники WSJ, знакомые с американской стратегией, говорят, что секретные связи также используют для ослабления Мадуро и раскола в его окружении. Сам президент Мадуро сообщил в телеобращении, что его представители ведут переговоры с его прямого разрешения.

Чиновники в администрации Трампа признались изданию, что их усилия за последние восемь месяцев по смещению Мадуро и замене его на лидера оппозиции Хуана Гуайдо зашли в тупик, что привело их к изучению различных центров власти Венесуэлы и людей, которые их возглавляют. Человек, знакомый с переговорами, сказал, что они должны идти быстро и дать результат «в ближайшие несколько месяцев, если не недель», иначе администрации Трампа будет сложно оставаться гибкой и идти на уступки.

С этим согласен Дмитрий Розенталь, заместитель директора по научной работе Института Латинской Америки РАН: «Трамп входит в избирательную кампанию, и ему важно рапортовать об успехах в Венесуэле». К тому же в январе закончатся полномочия Гуайдо как спикера парламента и это потребует политических решений, уверен эксперт.

По мнению Розенталя, возможны оба варианта: как одобренные Мадуро контакты, так и сепаратные инициативы у него за спиной. Между президентом и Кабельо были напряженные отношения, напоминает он. При этом сложно представить, как именно американцы смогут дать Кабельо какие-либо гарантии, если в США он изображается прессой как один из лидеров наркокартеля, продолжает эксперт. Что же касается других участников переговоров, они, вероятно, хотели бы получить гарантии, связанные с личной безопасностью и финансами, думает Розенталь. Например, Вашингтон вычеркнул из списка санкций бывшего начальника национальной разведки Мануэля Фигуэра после того, как он поддержал оппозицию.

Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике