Политика / Международная жизнь

Саммит G7 во Франции породил сомнения в необходимости «семерки»

Позиция президента США Трампа все чаще противоречит мнению других западных лидеров

Трехдневный саммит G7 во французском Биаррице не принес видимых результатов. Отсутствие конкретных договоренностей может быть обусловлено тем, что экономические интересы США не вписываются в повестку «семерки», а завершившийся саммит в целом продемонстрировал изоляцию президента США Дональда Трампа на мировой арене, считает американская The Wall Street Journal (WSJ).

Позиция американского президента по многим рабочим вопросам саммита оказалась оппозиционной мнению лидеров остальных стран. Он подтвердил свою приверженность торговой войне с Китаем и напомнил о своих полномочиях по вводу чрезвычайного положения, если это потребуется. Трамп противоречил другим лидерам G7 и собственной администрации по вопросу участия России в саммите следующего года и спорил о том, являются ли недавние ракетные испытания в КНДР нарушением ранее достигнутых договоренностей, отмечает WSJ. На итоговой пресс-конференции в понедельник Трамп снова заявил, что хотел бы пригласить Владимира Путина на саммит G7 в США в 2020 г.

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