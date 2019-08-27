ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам Магнитского

Alexander Zemlianichenko / AP

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу аудитора Сергея Магнитского, умершего под арестом в 2009 г., а также его вдовы Наталии Жариковой и матери Натальи Магнитской. Решение, согласно которому истцам присуждено 34 000 евро, опубликовано на сайте суда.

Суд признал, что Россия нарушила несколько пунктов Европейской конвенции по правам человека, в частности положение о праве на жизнь (ст. 2). ЕСПЧ отметил, что Россия не обеспечила должное расследование обстоятельств смерти Магнитского. Также суд определил, что было нарушено положение о запрете пыток (ст. 3) в части условий заключения и обращения с заключенным со стороны сотрудников ФСИН.

Однако некоторые требования истцов ЕСПЧ отклонил. Например, требования признать Россию виновной в нарушении права Магнитского на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5) при заключении Магнитского, следует из решения суда.

Пресс-служба Минюста заявила, что вопрос об обжаловании будет принят в течение трех месяцев, передает «Интерфакс». Ведомство обратило внимание на то, что «ЕСПЧ констатировал отсутствие нарушения со стороны российских властей п. 1 ст. 5 Конвенции в связи с задержанием и заключением Магнитского под стражу». Оно также указало на то, что в решении нет требования к властям России пересмотреть судебное решение по делу Магнитского.

Сергей Магнитский возглавлял отдел налогов и аудита компании Firestone Duncan, консультировавшей фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он был арестован в 2008 г. и обвинен в уклонении от уплаты налогов, а в ноябре 2019 г. умер в московском СИЗО от сердечно-сосудистой недостаточности. По версии Браудера, за смертью Магнитского стояли сотрудники правоохранительных органов, которые могли быть причастны к хищению налогов из российского бюджета, схему которого выявил аудитор.

В 2012 г. в США был принят акт, регламентирующий введение санкций по «списку Магнитского» – перечень лиц, которые, по мнению американский властей, ответственны за смерть аудитора. В нем фигурируют председатель СКР Александр Бастрыкин, глава Чечни Рамзан Кадыров и сын российского генпрокурора Артем Чайка. МИД называл этот список «разменной монетой в нечистоплотной кампании Вашингтона по дискредитации нашей страны».