Что известно об обмене между Россией и Украиной

О начале обмена пока сообщила только украинская сторона PHILIPPE DESMAZES / AFP

В пятницу, 30 августа, между Россией и Украиной может состояться обмен пленными. Пока о начале обмена сообщила только украинская сторона.

В ночь на 30 августа сотрудница Верховной рады Анна Исламова написала в Facebook, что обмен уже завершился. По ее данным, Россия освободила украинских моряков, задержанных во время конфликта в Керченском проливе (24 человека), режиссера Олега Сенцова, а также осужденных в России Владимира Балуха, Павла Гриба и Николая Карпюка.

Сообщение Исламовой переопубликовал у себя на странице в Facebook Руслан Рябошапка, новый генеральный прокурор Украины. Однако офис президента Украины через несколько часов после публикации Исламовой заявил, что процесс переговоров продолжается и что информация о завершении обмена не соответствует действительности. «Сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. <...> Держим кулаки!» – написала в Facebook и пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Родные одного из моряков рассказали изданию «Крым.Реалии», что родственники задержанных и осужденных срочно выехали в Киев. В киевском аэропорту задержанных ждут журналисты. Однако источник «Крым.Реалии» говорит, что встречи в аэропорту не планируется. Накануне, 29 августа, в Москву из колонии в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) был этапирован Сенцов, рассказывали источники агентств «Интерфакс» и ТАСС. Официально эта информация не подтверждалась.

Российская сторона пока не сообщала об обмене. Два дня назад, 28 августа, суд в Киеве освободил главного редактора украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского из СИЗО, изменив ему меру пресечения на личное поручительство.

Президент Украины Владимир Зеленский в июне обращался к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой освободить украинских моряков. 11 июля они впервые поговорили по телефону. Во время разговора затрагивалась тема «совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц», рассказывал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Кроме того, в июле офис Зеленского предложил России провести обмен Сенцова на Вышинского. В 2018 г. российский президент выступал против такого обмена. Он говорил, что Вышинский был задержан за свою профессиональную деятельность, а Сенцов – за подготовку террористического акта, и называл такой обмен неравноценным.