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СМИ: Сенцова этапировали из колонии на Ямале в Москву

Украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного по обвинению в терроризме, этапировали из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в Москву. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, режиссера поместили в СИЗО-2, известный как Бутырская тюрьма, в рамках процесса обмена между Россией и Украиной. Информацию об этапировании Сенцова в Москву подтвердил источник ТАСС.

О том, что Сенцова вывезли из колонии в ЯНАО, первым 29 августа написало издание Baza. Куда вывезли режиссера, канал не уточнял. Адвокат правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе, представляющий интересы Сенцова, пока не подтверждает информацию об этапировании Сенцова, написал в своем Telegram-канале руководитель «Агоры» Павел Чиков.

Координатор информационного центра ФСИН России Александра Самарина сказала РБК, что пока у нее нет информации об этапировании Сенцова. Пресс-секретарь ФСИН России не ответила на запрос издания.

Накануне, 28 августа, суд в Киеве освободил главного редактора украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского из СИЗО, изменив ему меру пресечения под личное поручительство. Он был обвинен на Украине в государственной измене. Изменение меры пресечения журналисту произошло на фоне обсуждения между Россией и Украиной обмена удерживаемых лиц. РБК писал, что речь идет об обмене «33 на 33» без учета Вышинского, который может быть обменен по особой схеме. Адвокаты журналиста говорили, что он не будет участвовать в обмене. Будет ли освобожден в этот раз Сенцов, источники РБК сказать затруднялись.

Провести обмен Сенцова на Вышинского в июле этого года предложил офис президента Украины Владимира Зеленского. В июне 2018 г. во время прямой линии президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности обмена Сенцова на Вышинского. Он отметил, что журналист был задержан за «прямую профессиональную деятельность», в то время как режиссер – за подготовку террористического акта. «Это совершенно разные вещи, разные и несопоставимые», – подчеркнул Путин.

В 2015 г. Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. Он был отправлен в колонию в городе Лабытнанги (ЯНАО).